Martínez hoorde niets van Barça Stephan Keygnaert

29 mei 2019

06u19 0

Een vreemde dag ‘at the office’. Nadat maandagavond laat doorgaans betrouwbare Catalaanse media - de krant ‘Sport’ en het radiostation ‘RAC1' - meldden dat FC Barcelona contact had opgenomen met Roberto Martínez om mógelijk Ernesto Valverde op te volgen, mochten de evaluatiegesprekken tussen Valverde en het bestuur negatief uitdraaien, sprongen gisteren diverse Spaanse persinstanties op dezelfde kar. Het Madrileense tv-programma ‘El Chiringuito’ ging ver: “Roberto Martínez vervangt de straks ontslagen Ernesto Valverde.” ‘El Chiringuito’ had enkele maanden geleden de primeur van de terugkeer van Zinédine Zidane naar Real Madrid én bracht maandag als eerste het nieuws van de mogelijke transfer van Sergio Ramos naar China.

Hallo, Roberto Martínez? “Ik geef niémand mijn jawoord zonder eerst te overleggen met Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat.” Wel, Bayat en Verhaeghe lazen óók de berichten vanuit Spanje, en Bayat vroeg Martínez gistermiddag telefoongewijs “of er iets speelde”. De bondscoach sprak plechtig dat hij niémand van het bestuur van Barcelona gehoord had. Zodra dat tóch zo zou zijn, zou hij meteen de bond op de hoogte brengen. Bayat en Verhaeghe konden weer over naar de orde van de dag.

In Catalonië en daarbuiten blijven ze beweren dat Barça Valverde wil ontslaan. Eén radiostation, SER, beweerde gisteravond laat dan weer dat Valverde zeker aanblijft komend seizoen.

Gisteren had de bondscoach het bij Qmusic ook over de mogelijke interesse van Barça: