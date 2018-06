Martínez hoopt op fitte Kompany en Vermaelen voor partij tegen Engeland YP

19 juni 2018

18u37

Bron: Belga 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez is tevreden met de WK-start van de Belgen, een 3-0 zege op maandag tegen Panama. "We hebben wat we wilden: de drie punten", vertelde de Spanjaard vandaag op een persconferentie waarop ook Dedryck Boyata en Nacer Chadli aan het woord kwamen.

"Ik ben heel blij met de overwinning", stak Martinez van wal. "We waren in de eerste helft misschien iets te voorzichtig, maar groeiden in de partij. Ook niet vergeten dat Panama stug verdedigde, zeker in de eerste periode. Ik geef hen daarvoor een pluim. Maar de reactie en ingesteldheid van mijn spelers nadien stemde me tevreden, met de drie doelpunten en de clean sheet."

Martinez gaf ook een update over Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, die elk na een blessure aan hun terugkeer timmeren. "Ik verwacht dat Vincent over twee à drie dagen bij de groep kan aansluiten. Voor de partij tegen Engeland zou hij speelklaar moeten geraken. Hetzelfde geldt voor Thomas, waarvan we verwachten dat ook hij de volgende dagen aansluit. We mikken met hem op de match tegen Engeland, voor Tunesië willen we hem geen druk opleggen. Maar ik wil ook benadrukken dat ik heel tevreden ben over Dedryck Boyata (hun vervanger centraal achterin, nvdr.). Hij maakte tegen Panama een goed WK-debuut."

Martinez relativeert uithaal van Eden Hazard

Bij de rust zou Eden Hazard Romelu Lukaku afzonderlijk hebben genomen, om hem te vertellen dat hij voor de pauze wat meer in het spel betrokken had mogen zijn. "Dat kan je niet echt kritiek noemen, in deze groep kunnen de spelers die zaken zeggen tegen mekaar", vertelde Martinez/ "We willen echter beter worden en dus moeten we veeleisend zijn, er wordt heel wat verwacht. Kritiek is het echter niet, de onderlinge relaties zijn zeer goed. Op het veld wordt er ook gediscussieerd. Het is de manier waarop wij werken: info delen en mekaar helpen. Het is gevaarlijk om te denken dat het alleen op talent wel zal lukken. Je moet dat talent laten renderen en zo proberen wij dat te doen."

Toch was het een objectieve vaststelling dat Lukaku voor de pauze voorin op een eiland stond. De spits raakte het leer dan ook slechts zeven keer in de eerste 45 minuten en dat leverde slechts één doelpoging op. "Met tegenstanders als Panama moeten we vooral de ruimte leren zoeken, Romelu moet het eindpunt zijn. Niet alles kan rechtstreeks naar hem gaan, want dan wordt ons voetbal te voorspelbaar."

In de tweede helft liep het beter, werd de spits van Manchester United in stelling gebracht en scoorde hij ook twee keer. "Zijn belangrijkste kwaliteit is dat hij altijd kan scoren. Hij is volwassener geworden, heeft veel vertrouwen voor doel en kent de spelers rondom hem. Ik verzeker je: 'Rom' heeft de toekomst in handen."

Dedryck Boyata na WK-debuut: "Wil op deze weg doorgaan"

Dedryck Boyata blikt tevreden terug op zijn WK-debuut. "De wedstrijd van gisteren heeft me vertrouwen gegeven, ik wil op dit elan doorgaan", verklaarde de 27-jarige verdediger van Celtic daags nadien.

Door de aanslepende blessures van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen kreeg Boyata van bondscoach Roberto Martinez centraal in de driemansdefensie een basisstek. "De wedstrijd mogen starten was een ongelooflijke ervaring", vertelden de Brusselaar. "Het was een droom om op het WK te spelen. Ik ben tevreden over mijn prestatie tegen Panama, mijn teammaats hebben me vanaf het begin prima geholpen waardoor ik in de match kon groeien. Ik heb vertrouwen opgedaan en wil op deze weg doorgaan."

"Daarnaast doet het ook deugd dat we de drie punten gepakt hebben", vervolgde de verdediger. "Het waren moeilijke omstandigheden, warm en een hoge luchtvochtigheid. Maar het belangrijkste was de zege en die is binnen."

De kans bestaat dat Boyata, als Kompany of Vermaelen opnieuw inzetbaar is, naar de bank verhuist. "Daar ben ik niet echt mee bezig maar hoort bij het voetbal. Het ploegbelang is wat telt, niet het individu. De bondscoach neemt een beslissing die ik zal respecteren."

"Weten dat er nog werkpunten zijn", stelt Nacer Chadli

Ook Nacer Chadli vindt dat de Rode Duivels goed aan het WK begonnen zijn. "Bepaalde zaken konden inderdaad beter, maar andere grote landen brengen ook geen topprestaties op de mat", verklaarde de 28-jarige Luikenaar.

De Belgische combinaties liepen nog niet altijd even vlot. Dat beseft ook Chadli. "We weten dat er nog werkpunten zijn naar de volgende wedstrijden", vertelde de middenvelder van West Bromwich. "Daar kunnen we nu op trainen. Het was onze eerste partij op dit toernooi, dus er was een bepaalde druk. Maar in de tweede helft speelden we beter en scoorden we driemaal. Nu richten we onze blik naar het duel met Tunesië. Dat wordt een andere match dan tegen Panama."

Chadli is geen onbetwiste titularis voor bondscoach Roberto Martinez. Tegen Panama viel hij in de slotfase in voor Axel Witsel. Droomt de middenvelder van een basisplaats? "Het is inderdaad mijn ambitie om in de basis te starten, maar dat geldt voor iedereen. Op training werk ik hard en ik geef me als ik mijn kans krijg. Ik voel me nu goed en heb na mijn blessure vertrouwen opgedaan in de WK-voorbereiding. Ik kan op meerdere posities uit de voeten in het systeem dat we nu spelen, zoals de wing-back. Aan de linker- of rechterkant maakt hierbij niet uit."