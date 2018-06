Martínez heeft het over de sfeer en over Vermaelen & Kompany, Thorgan Hazard "tevreden over de matrassen" Redactie

Rode Duivels Roberto Martinez ziet dat de verstandhouding bij zijn spelers optimaal is, vier dagen voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels op het WK in Rusland. "Als je een winnende ploeg wil creëren, moet op de eerste plaats de verstandhouding tussen de spelers optimaal zijn", vertelde de bondscoach vandaag na de eerste training in Rusland.

"Ik voel natuurlijk ook dat de mentaliteit bij de spelers goed zit. Het is ook de eerste keer dat we zolang samen zijn en meerdere weken aan één stuk kunnen werken. Deze groep is klaar voor de eerste wedstrijd, laat dat duidelijk zijn."

Op de open training voor 350 toeschouwers in Dedovsk viel ook de intensiteit tijdens het onderlinge partijtje op. Zo pakte Kevin De Bruyne uit met een wel stevige tackle op Adnan Januzaj. "De intensiteit op training is nu zoals tijdens de wedstrijden. Dat hebben we ook nodig. Natuurlijk willen we geen blessures, maar we trainen op het scherpst van de snee", aldus de bondscoach.

De Rode Duivels hebben net iets meer dan 24 uur op Russische bodem achter de rug. "We beleven hier een heel opwindende tijd. We hebben een mooi welkom gekregen in het hotel. De trainingsfaciliteiten voldoen aan de verwachtingen: het trainingscentrum is mooi geworden, zeker als je het vergelijkt met onze vorige bezoeken. Hier is hard gewerkt en daar heeft de plaatselijke bevolking zijn aandeel in. Dat is het menselijke verhaal achter het voetbal, mooi is dat. De lokale bevolking zet er zich helemaal achter. We kunnen niets meer wensen."

Vermaelen en Kompany werken in het hotel aan terugkeer

22 Rode Duivels trouwens op training in Dedovsk: Vincent Kompany en Thomas Vermaelen waren niet te zien op de eerste training op Russische bodem. In het geval van die laatstgenoemde was dat toch een kleine verrassing, aangezien de verdediger van FC Barcelona zondag in Tubeke wel een eerste keer met de groep had getraind. Achter het duo blijven dus vraagtekens staan, de speelkansen van Dedryck Boyata worden met de dag groter. "We voelden dat het beter was om Thomas en Vinnie in het hotel te laten", bekende bondscoach Roberto Martinez na afloop.

Laurent Ciman zit dan ook als 24e man bij de selectie. Hij krijgt alleen maar een WK-ticket als Kompany of Vermaelen toch niet fit zou geraken. "Zoals eerder gezegd, zullen we pas 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama een beslissing nemen op basis van onze medische informatie. Vinnie en Thomas proberen de selectie van 23 te halen. Als ze fit zijn, zal Laurent Ciman ons verlaten. Hij gedraagt zich hier als een echte prof: hij werkt hard en toont een fantastische mentaliteit. Het gaat hier duidelijk om meer dan de elf die maandag tegen Panama zullen starten. We moeten iedereen klaarstomen voor de start van het toernooi. Alle spelers hebben een rol, of ze nu in de basis staan of niet."

Onmisbare Axel Witsel mikt op meer dan kwartfinales

Axel Witsel is het levende bewijs dat het wel erg snel kan gaan in het voetbal. In een niet zo ver verleden werd hij door een deel van de supporters nog verguisd en werden er ook in de media vraagtekens bij hem geplaatst. In de laatste twee oefenwedstrijden werd hij echter bestempeld als een onmisbare pion. "Alles is goed in evenwicht in het systeem van Martinez. De samenwerking met Kevin De Bruyne verloopt prima. Ik ben verdedigender ingesteld, maar we kunnen beiden het spel maken", vertelde Witsel in Dedovsk.

Voor Witsel is het WK al zijn derde grote toernooi, ook in Brazilië en Frankrijk was de verdedigende middenvelder er al bij. "In vergelijking met die toernooien zijn we beter gewapend: we hebben meer vertrouwen in onszelf en in ons spel. We hebben meer ervaring dan twee jaar geleden. Die kwartfinale in Frankrijk heeft ons pijn gedaan. Als we nu de halve finales niet halen, zou dat voor mij een ontgoocheling zijn."

Witsel speelde jaren bij Zenit Sint-Petersburg en fungeert op het WK dus een beetje als gids in de selectie van de Rode Duivels. "Het doet deugd om hier terug te zijn. Ik heb hier 4,5 jaar mijn thuis gehad en dat heeft alleen maar fantastische herinneringen opgeleverd. Dat zorgt niet voor extra druk: het maakt niet uit waar we spelen. We moeten sowieso het maximum geven voor de ploeg."

Thorgan Hazard: "Goed geslapen op die matrassen"

Thorgan Hazard is tevreden met de kwaliteit van de matrassen in de Moscow Country Club, de thuishaven van de Rode Duivels tijdens het WK in Rusland. "Vanochtend was er bij het ontbijt unanimiteit: iedereen heeft goed geslapen op die matrassen", gaf de jongere broer van Eden Hazard na afloop van de eerste training in Rusland een vette knipoog naar Matrasgate. "Neen, echt: we moeten de maker van die matrassen feliciteren. Bravo", grapte de middenvelder van het Duitse Borussia Mönchengladbach.

"Er was gisteren een mooie welkomstceremonie voor ons aan het hotel. De accommodatie valt zeker in de smaak, al hebben we nog niet alles gezien. Het is een groot hotel en woensdag hadden we ook niet veel tijd om alles te verkennen. Het is bij een fietstocht gebleven. Het internet is wel een beetje traag, dat levert problemen met de Playstation (lacht). Daar heb je immers een snelle verbinding voor nodig. Ook het oefenveld is van een goeie kwaliteit, laat ons hopen dat het zo blijft. Het gras staat wel iets hoger dan we gewend zijn."

Voor Thorgan Hazard is het WK in Rusland zijn eerste grote toernooi. "Het mag dan ook stilaan beginnen. Vroeger was het WK samen met mijn broer spelen een droom, de laatste jaren was het meer een doel geworden. Ik hoop dan ook op wat wedstrijden met hem. Het is goed dat hij er is, want ik heb niet de ervaring van een groot toernooi. Ik breng veel tijd met hem door, maar het belangrijkste blijft toch ons land verdedigen."

Onder Roberto Martinez krijgt Thorgan Hazard steeds meer invalbeurten. Op het WK mag hij dus zeker op speelminuten rekenen. "Iedereen heeft zijn rol op een WK, ook bankzitters. Bij een invalbeurt moet je er immers staan. Voor mij is het WK geslaagd als we Rusland met een goed gevoel kunnen verlaten. We hebben de spelers om hier iets mooi neer te zetten."