Martínez haalt Raman en Verschaeren bij Rode Duivels TLB/NP

30 augustus 2019

12u05 16 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn selectie voor de EK-kwalificatiematchen tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september) bekendgemaakt. De Spanjaard beloofde eerder deze week een nieuw gezicht bij de Rode Duivels en hij hield meer dan woord. Benito Raman (24, Schalke 04) en Yari Verschaeren (18, Anderlecht) komen immers bij de groep. Voor beide spelers is het hun eerste selectie voor de Rode .

Vaste waarden als Vincent Kompany, Axel Witsel, Dedryck Boyata en Timothy Castagne ontbreken door blessures. Eden Hazard, bij Real Madrid out met een dijblessure, en zijn broer Thorgan (die met de rib sukkelt), zijn er wel bij. Ook de naam van Bjorn Engels deed de ronde na diens prima seizoensbegin bij Aston Villa, maar volgens Martínez is de centrale verdediger licht geblesseerd.

België heeft na vier wedstrijden het maximum van 12 punten en leidt daarmee in groep I voor Rusland (9 op 12), Kazachstan en Schotland (6 op 12), Cyprus (3 op 12) en San Marino (0 op 12). De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2020.

📝 Here are the Devils for our #EURO2020 qualifiers in San Marino and Scotland 🤩 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/byDjZQj72b Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

Martínez over de selectie van Benito Raman:

“Het was een moedige zet van Benito om naar Duitsland te gaan”, aldus Martínez over de snelle spits. “Hij is er gegroeid en zeer matuur geworden. Bij Düsseldorf was hij indrukwekkend en presteerde hij zeer constant. Benito zat daardoor vorig jaar al dicht bij een selectie. Hij heeft zich ook goed aangepast bij zijn nieuwe ploeg. Ik kijk er naar uit om de ‘nieuwe’ Raman aan het werk te zien.”

“Benito begrijpt heel goed hoe hij in de ruimtes moet duiken, weg van de bal”, aldus Martínez. “Tegenwoordig willen veel voetballers de bal in de voet, maar Benito kan goed infiltreren in de rug van verdedigers. Hij kan op verschillende posities spelen bij ons.”

Martínez over de selectie van Yari Verschaeren:

“Leeftijd is geen issue”, zegt Roberto Martínez over de selectie van Yari Verschaeren. “Yari zet stappen, hij is al belangrijk bij Anderlecht en bij de jeugdploegen. Dit is het juiste moment, hij verdient het om zijn kans te krijgen. Yari is een outstanding talent en past in ons systeem. Ik kijk ernaar uit om met hem te werken.”