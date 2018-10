Martínez haalt Praet, Mechele en Denayer erbij, geen Dendoncker tegen Zwitserland en Nederland Niels Poissonnier & Yari Pinnewaert

05 oktober 2018

11u48 6 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zopas zijn selectie bekendgemaakt voor de tweede wedstrijd in de Nations League thuis tegen Zwitserland (12/10) en een oefenderby tegen Nederland (16/10). Brandon Mechele viert zijn debuut, Dennis Praet en Jason Denayer zijn er opnieuw bij en ook Christian Kabasele, Timothy Castagne, Hans Vanaken en Leandro Trossard mogen zich weer Duivel noemen. Leander Dendoncker ontbreekt.

De Nations League episode 2 komt eraan. Volgende Rode Duivels konden op voorhand al geschrapt worden, wegens geblesseerd of onvoldoende fit: Vertonghen (hamstring), De Bruyne (knie), Dembélé (dij), Januzaj, Benteke en Jordan Lukaku (allen knie). Bondscoach Roberto Martínez zag zich dus genoodzaakt om vandaag enkele nieuwe jongens op te roepen.

Daarbij is het vooral uitkijken naar de naam van Jason Denayer, sterk bezig bij Olympique Lyon. Denayer, die na de pijnlijke EK-uitschakeling tegen Wales (3-1) niet meer geselecteerd werd, charmeerde halfweg september tegen zijn ex-club Manchester City. Iets wat Martínez niet ontgaan is. "Denayer is door een zware periode gegaan als voetballer. Hij heeft veel geleerd bij Sunderland en Galatasaray en zijn harde werk loont nu bij Lyon. Zeker in de Champions League."

Ook Brandon Mechele en Christian Kabasele werden opgeroepen. "Dit is een goede kans om jonge centrale verdedigers aan het werk te zien, zeker nu Vertonghen out is. Ik kijk uit naar wat Mechele, Denayer en Kabasele kunnen bijbrengen (die verdedigers waren er vorige keer niet bij, red)".

Verder is ook Dennis Praet er terug bij. Zijn eerste sinds november 2014, thuis tegen IJsland - nog steeds zijn enige cap. Praet was er vorige maand normaal al bij geweest, maar een knieblessure besliste daar anders over. "We volgen Dennis al een paar jaar en nu wilden we hem er erg graag bij", zei de bondscoach. "We zijn benieuwd wat hij kan laten zien."

Tot slot staan er nog vraagtekens bij de naam van Leandro Trossard. Die liep gisteren met Genk nog een blessure op in de Europa League en geraakt mogelijk niet fit. "Leandro ondergaat vanmiddag een scan. Misschien kan hij ons niet vervoegen", zei Martinez over de Genkenaar.

De 26-koppige selectie:

Doelmannen (4): Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Liverpool/Eng), Matz Sels (Straatsburg/Fra)

Verdedigers (7): Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Dedryck Boyata (Celtic/Sch), Vincent Kompany (Manchester City/Eng), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Spa), Jason Denayer (Lyon/Fra), Christian Kabasele (Watford/Eng), Brandon Mechele (Club Brugge)

Middenvelders (9): Yannick Carrasco (Dalian Yinfang/Chn), Timothy Castagne (Atalanta/Ita), Nacer Chadli (AS Monaco/Fra), Marouane Fellaini (Manchester United/Eng), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra), Youri Tielemans (AS Monaco/Fra), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund/Dui), Dennis Praet (Sampdoria/Ita).

Aanvallers (6): Michy Batshuayi (Valencia/Spa), Eden Hazard (Chelsea/Eng), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Romelu Lukaku (Manchester United/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita), Leandro Trossard (RC Genk)