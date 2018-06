Martínez gunt Dendoncker en Tielemans speeltijd: "Costa Rica wordt iets anders dan Egypte en Portugal" DMM

10 juni 2018

14u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Morgenavond spelen de Rode Duivels hun laatste van drie oefeninterlands in aanloop naar het WK. De laatste kans voor bondscoach Roberto Martínez om zijn selectie op punt te zetten. "Dendoncker en Tielemans zullen spelen", verzekerde hij vandaag.

Na Portugal en Egypte wacht de Rode Duivels morgen een confrontatie tegen Costa Rica. De revelatie van het WK in Brazilië wordt volgens bondscoach Roberto Martínez een belangrijke test. "Costa Rica is sinds het vorige WK een van de lievelingsploegen voor de neutrale toeschouwer geworden. Bondscoach Oscar Ramírez laat zijn ploeg offensief spelen in een opstelling die gelijkaardig is aan de onze."

"In die zin wordt de match van morgen een nieuwe test voor ons. Costa Rica gaat anders spelen dan Portugal en anders dan Egypte. Die typische Zuid-Amerikaanse mentaliteit zal hen zeker helpen. Het is zo'n ploeg die zich wil laten gelden. Iets wat we in de oefeninterland ook met Mexico hebben gezien. Volgens mij is Costa Rica ook een voorbeeld voor Panama. Zij trekken voor het eerst naar de wereldbeker en ze zullen zich in de groepsfase tegen ons zeker laten zien."

Een laatste opdracht dus voor de Rode Duivels voor de afreis naar Rusland. De vraag is wat Martínez nu nog hoopt te zien van zijn spelers. "In de eerste plaats ben ik trots op de voorbereiding die we tot dusver hebben afgewerkt. Er was een en ander te doen om ons verblijf in België, maar de afgelopen weken hebben bewezen dat dit de beste keuze was."

"Morgen wil ik graag extra beweging zien in het aanvallende compartiment, maar tegelijk mogen we onze verdedigende stabiliteit niet overboord gooien. Tegen Egypte en Portugal zat dat wel snor. Ik blijf ook vast houden aan onze driemansdefensie. Het wordt interessant om te zien hoe we het tegen het Costa Ricaanse aanvalstrio zullen doen."

Een driemansdefensie dus en geen verdedigingslinie met vier spelers. Die is naar Martínez mening al voldoende uitgetest op training. "We weten goed genoeg hoe we kunnen overschakelen naar vier man achteraan, dus naar mijn gevoel moeten we dat ook niet meer uittesten. Wel wil ik extra speelminuten schenken aan Dedryck Boyata."

Wat dan met Dendoncker en Tielemans, de enige twee Rode Duivels die in deze WK-voorbereiding nog niet op de mat te zien waren? "We blijven verder werken met dezelfde basisploeg, maar het klopt dat zij nog minuten tegoed hebben. Elke speler moet voor het WK eens op het veld staan en dus zullen Tielemans en Dendoncker morgen zeker spelen tegen Costa Rica."

Over Vincent Kompany en Thomas Vermaelen had de bondscoach geen extra updates te melden. Dat ondanks de positieve signalen die Kompany zelf de wereld instuurde. "De situatie blijft dezelfde. We wachten tot 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama om te zien wie welke rol krijgt toebedeeld. Het klopt wel dat er positieve signalen zijn. Zowel Thomas als Vinnie werken goed en zijn deel van de groep."