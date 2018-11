Martínez geeft Dendoncker een nieuwe kans bij Rode Duivels. Fellaini ontbreekt, onzekerheid over Lukaku Redactie

09 november 2018

11u48 7 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zijn nieuwe selectie Rode Duivels bekendgemaakt voor de Nations League-wedstrijden thuis tegen IJsland (15 november) en uit tegen Zwitserland (18 november). De bondscoach selecteert onder anderen Hans Vanaken, Brandon Mechele en Leander Dendoncker. Romelu Lukaku en Dries Mertens zijn erbij ondanks lichte hinder, Marouane Fellaini ontbreekt.

Ondanks flink wat blessures weinig verrassingen in de nieuwe selectie van Robert Martínez. De Spaanse bondscoach van de Rode Duivels kan de komende weken niet rekenen op Moussa Dembélé, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Thomas Vermaelen. Met Marouane Fellaini komt daar nu nog een extra naam bij. Fellaini zou normaal gezien speelklaar raken voor de nationale ploeg. Alleen zag Manchester United-coach José Mourinho hem met tegenzin vertrekken. Uit informatie die onze redactie bereikte zou Fellaini daarom niet naar de nationale ploeg afzakken. Manchester United en Roberto Martínez bereikten daarover een overeenkomst.

Fellaini zou door een aanslepende blessure nog wat rust kunnen gebruiken. Romelu Lukaku is ook nog twijfelachtig, bij hem wacht de bondscoach een test af die komende maandag plaats zal vinden. Daaruit moet blijken of Lukaku speelklaar raakt voor de Rode Duivels. Ook de licht geblesseerde Dries Mertens zit in de selectie. “Sommige spelers zijn niet klaar om 90 minuten te spelen, maar het is toch belangrijk om ze bij de groep te houden. We evalueren hun situatie dagelijks en zijn klaar om in te grijpen, mocht er zich iets voordien.”

Verder valt in vergelijking met de vorige interlands de selectie van Leander Dendoncker en Adnan Januzaj op. Beide spelers keren terug uit blessure. Vooral voor Dendoncker komt de selectie een beetje verrassend. De Wolverhampton-speler komt bij zijn club amper aan de bak. “Ik haalde Leander er opnieuw bij omwille van zijn veelzijdigheid”, vertelde Martínez daarover. “Hij kan op meerder plaatsen inspringen als dat nodig zou blijken.”

Naast Dendoncker en Janzuaj blijft Martínez ook vertrouwen geven aan Brandon Mechele, Hans Vanaken, Dennis Praet en Timothy Castagen. De bondscoach bevestigt daarmee het vertrouwen in het viertal nieuwe gezichten dat na het WK de selecite kwam vervoegen.

Tot slot kwamen ook nog de geruchten dat Martínez gesprekken zou voeren met Real Madrid even aan bod. De bondscoach weigerde daarop dieper in te gaan. “Het zou van weinig respect getuigen om het hier nu over Real Madrid te hebben. In het voetbal telt het heden en daarom ligt mijn focus op de wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland. Meer kan ik er niet over zeggen.”

Selectie

Keepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Strasbourg)

Verdedigers: Toby Alderweireld (Tottenham), Vincent Kompany (Manchester City), Dedryck Boyata (Celtic), Jason Denayer (Lyon), Brandon Mechele (Club Brugge), Timothy Castagne (Atalanta), Thomas Meunier (PSG), Christian Kabasele (Watford)

Middenvelders: Axel Witsel (Dortmund), Youri Tielemans (Monaco), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (Monaco), Dennis Praet (Sampdoria), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Hans Vanaken (Club Brugge)

Aanvallers: Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Mönchengladbach), Michy Batshuayi (Valencia), Adnan Januzaj (Real Sociedad)