Martínez en Nainggolan ontlopen elkaar op Chelsea, Radja beseft: "Het WK halen wordt moeilijk"

11u55 1 Photo News Rode Duivels Radja Nainggolan (29) blaast eens diep. De schrik om voor de tweede keer een WK te missen zit er serieus in. De bondscoach was woensdag aanwezig op Chelsea, maar de twee kruisten mekaar niet eens. "'t Wordt moeilijk, hé", zegt hij schouderophalend, "maar ik ben ervoor aan het strijden." Een gevecht tegen beter weten in?

Veel woorden wil Nainggolan er niet meer vuil aan maken. Hij wikt, hij weegt. Tanden op de tong. Zijn ruiten bij de Rode Duivels lijken ingeklopt, maar in afwachting van een definitief oordeel laat 'Ninja' de kaders liever nog een tijdje staan. Wanneer we hem vertellen dat we hem tegen Chelsea met veel focus zagen spelen, kan hij een monkellachje moeilijk onderdrukken. Lichaamstaal vertelt soms meer dan de woorden die volgen. "Ik probeer altijd hetzelfde te doen", countert hij.





Kapitein

De beste match uit zijn carrière speelde hij woensdag zeker niet. Dat heeft Roberto Martínez, ergens hoog op de tribunes op Stamford Bridge, zeker ook onthouden. Toch poogde Nainggolan te laten zien wat hij de Rode Duivels zou kunnen bijbrengen: leiderschap, branie en camaraderie. Thibaut Courtois vindt hem nog altijd een 'coole gast'. En tussen hem en Eden Hazard ging het er, in de tussenposes, wel erg hartelijk aan toe. Armen om elkaar, lachbuien en spielerei. Op het veld mende Nainggolan Roma, fluogele captainsband om de biceps. Soms te afwachtend, maar wel altijd pratend en sturend. Zoals het een leider betaamt. "Dat probeer ik altijd te doen. Ik weet niet wat het verschil is tussen België en hier. 't Is een moeilijke vraag voor mij. Ik wil mezelf niet nog meer in de problemen brengen. Ik ben ervoor aan het werken en strijden."





Alles op alles om toch maar de 23 voor Rusland te halen. Nainggolan miste in 2014 al het WK in Brazilië. Een opdoffer die hij toen maar moeilijk kon verteren. En nadat Martínez hem, ondanks schorsingen en blessures op zijn middenveld, toch weer heeft genegeerd voor de interlands tegen Bosnië en Cyprus, voelt de Antwerpenaar de bui hangen. Hij zucht eens diep en haalt de schouders op. "Ja, 't wordt moeilijk, hé. Het is al de tweede keer dat ik erbij ben. Het is nu aan mij om me te tonen, zoals tegen Chelsea. Dat ik verdien om erbij te zijn."





'Ik steun Radja'

Dat een deel van de fans zijn kant heeft gekozen, streelt zijn ego. Hij likete alle posts op Twitter die hem een hart onder de riem staken en hij heeft ook weet van andere initiatieven, zoals de Facebook-groep 'Ik steun Radja' die ondertussen meer dan 30.000 likes heeft. "Da's persoonlijk positief voor mij, maar het is niet aan mij om mezelf op te stellen of te selecteren. Ik ben aan het wachten. Ik hoop dat het vroeg of laat toch weer in orde komt."



Toch is Nainggolan niet zinnens het initiatief te nemen. Hij verwacht dat de bondscoach eerst een stap in zijn richting zet, maar dat zit er evenmin aan te komen. Martínez had woensdag, voor het eerst dat ze nog eens zo dicht bij elkaar waren, de kans om de banneling minstens 'goeiedag' te zeggen en het een en ander uit te klaren, maar hij liet zich niet zien aan bus of tunnel - andere prioriteiten.



En Nainggolan liet andermaal verstaan de telefoon niet te willen nemen. "Omdat ik zelf niet weet wat ik verkeerd heb gedaan", aldus Nainggolan. "Hij zegt dat hij een tactische keuze heeft gemaakt. Die kan ik enkel maar accepteren." Akkoord is hij hoegenaamd niet, maar dat zegt hij niet meer expliciet. Als hij daarvoor even zijn karakter, dat van een flapuit, moet verloochenen, dan is dat maar zo. Elke kleine kans hoopt hij te grijpen. Zelfs al is het tegen beter weten in.

