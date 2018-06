Martínez: "Egypte is verdedigend heel erg sterk. Het wordt een goede test voor ons" TLB

05 juni 2018

16u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Een dag voor de oefenmatch tegen Egypte heeft bondscoach Roberto Martínez de pers te woord gestaan. De 44-jarige Spanjaard denkt vooral dat de Rode Duivels zich aanvallend zullen kunnen bewijzen tegen de Egyptenaren. Voorts gaf Martínez ook aan dat spelers als Michy Batshuayi, Kevin De Bruyne en Axel Witsel morgen zeker speelminuten kunnen krijgen.

"Onder Héctor Cúper zijn ze verdedigend heel erg sterk geworden", stelde Martínez. "Ze slikken heel weinig goals. En daarom wordt het een goede test voor ons. Samen met Duitsland scoorden we de meeste goals in de kwalificatiecampagne en morgen kunnen we bewijzen dat dat geen toevalstreffer was."

Mohamed Salah ontbreekt nog door een blessure bij Egypte, maar daar ligt Martínez niet echt wakker van. "Natuurlijk had ik hem willen zien spelen, zeker in matchen waar het resultaat niet belangrijk is. Spelen tegen iemand met zijn kwaliteiten zou een goede test geweest zijn . Maar Egypte is meer dan Salah."

"We zullen ons kunnen testen tegen één van de beste verdedigende structuren die we zullen zien op het WK. Onder hun bondscoach hebben ze op defensief vlak heel sterke cijfers en dat wordt een goede graadmeter voor ons. Zeker omdat ons aanvallend spel tegen Portugal niet altijd even zuiver was. En behalve Salah heeft Egypte ook andere spelers met een individuele actie in huis. Dat wordt dan weer een prima test voor onze wingers."

Batshuayi, Witsel en De Bruyne kunnen spelen, nog wachten op Kompany

Martínez gaf ook aan dat Michy Batshuayi, Kevin De Bruyne en Axel Witsel morgen zeker speelminuten kunnen krijgen. "Batshuayi heeft de voorbije weken heel goed gewerkt. Hij heeft een strak programma gevolgd en wij hebben goed samengewerkt met zijn ploeg. Hij is fris, mentaal heel sterk en dat komt ook dankzij zijn transfer naar Dortmund. Batshuayi komt zeker in actie in de komende oefenmatchen. En dat geldt ook voor Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Ook zij zijn er klaar voor. Witsel trainde de voorbije dagen scherp en hij kan tegen Egypte zeker minuten krijgen. Of tegen Portugal gebleken is dat hij onmisbaar is voor de Rode Duivels? Dat wil ik niet gezegd hebben. Tijdens de matchen kijk ik vooral naar wie er wel is, niet naar wie ontbreekt. En ik vind dat Dembélé en De Bruyne het de eerste helft prima hebben gedaan."

Of er nog nieuwe informatie is over de blessure van Kompany, werd ook nog gevraagd aan de bondscoach. Maar de Spanjaard is naar eigen zeggen nog niet wijzer geworden. "We moeten nog even wachten. De medische staf moet en zal de tijd krijgen om met Kompany te werken. Boyata, Ciman en Dendoncker zullen zeker speeltijd krijgen in de twee oefenmatchen die nog volgen. Zo kunnen ze zich tonen en ook wedstrijdritme opdoen in aanloop naar het WK. Er kan veel gebeuren tijdens een toernooi. Zou kan het zeker dat we overschakelen naar een viermansdefensie, als de omstandigheden dat vragen. Er kunnen zich schorsingen en blessures voordien en dan moet je flexibel zijn."