Martínez, die ook een pluim geeft aan Tunesië: "Op onze goede momenten was het écht goed"

23 juni 2018

16u15

Bron: Radio 1, Eigen berichtgeving 2 Rode Duivels Zes op zes, een doelpuntensaldo van +6 en de kwalificatie voor de volgende ronde die eigenlijk al binnen is: bondscoach Roberto Martínez en zijn Rode Duivels kunnen voorlopig een prima WK-rapport voorleggen. Martínez toonde zich ook heel tevreden voor de microfoon van de VRT en de Spanjaard gaf ook een pluim aan de Tunesiërs.

"Ik ben blij", opende Martínez zijn betoog. "Dit is een WK en het is niet gemakkelijk om zoveel goals te scoren. Het is goed om te zien dat mijn spelers zo hard voor elkaar willen vechten. Natuurlijk hebben we de kwaliteit en het talent, maar het is een plezier sinds de eerste dag dat we samenkwamen om te zien dat deze spelers zo hard voor elkaar willen werken. Op onze goede momenten was het écht goed."

Martínez zag ook dat het vandaag ook beter liep dan tegen Panama. "Vandaag was een andere match. Panama speelde verdedigend en gestructureerd. Daar moesten we de oplossingen zoeken. Vandaag was het anders. Tunesië verdient alle krediet om zo hoog druk te willen zetten. Daardoor was het een open match, zoals we verwacht hadden. Zij moesten winnen. Daardoor was er zoveel activiteit voor beide goals."

"Voor ons is het goed dat we nu twee matchen met een verschillende tactische insteek hebben kunnen spelen. De voldoening om in elke match dan de oplossingen te vinden, is groot. We zijn scherp. Veel dingen van vandaag moeten we zien te herhalen. Kwalificatie is binnen na twee wedstrijden, meer kunnen we niet vragen."

"Tegen Engeland krijgen andere spelers een kans"

"Romelu zal op dit WK zoveel mogelijk willen scoren, maar niet ten koste van alles. Hij zal net als iedereen zijn talenten willen tonen, door op en naast het veld hard te werken." Mogelijk krijgt Lukaku wel rust tegen de Engelsen. Martínez kondigde op de persconferentie na de match personeelswissels aan. "Als we tegen Engeland zeven dagen zouden hebben om de match te voorbereiden, zou ik zeggen: we starten met dezelfde elf. Maar het zijn geen zeven dagen. Daarom krijgen tegen Engeland andere spelers een kans, temeer omdat er enkele spelers met lichte blessures sukkelen."

De bondscoach kreeg ook de vraag of België nu bij de topfavorieten hoort op dit WK. "Iedereen mag daarover zijn mening hebben, maar of wij nu favoriet zijn op dit WK? Neen, ik zie in de geschiedenis van het voetbal maar vijf landen die op elk WK kunnen zeggen dat ze favoriet zijn. En België is daar niet bij."