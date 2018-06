Martínez: "Dat we nu mogelijk Brazilië treffen in de kwartfinale? Je kan een ideaal scenario niet inplannen" YP/GVS

28 juni 2018

Bondscoach Roberto Martínez was blij met de prestatie van zijn ploeg in de 0-1-zege tegen Engeland. "Deze zege is het gevolg van een groep spelers die willen. De overwinning was niet het belangrijkste, wel om een groep te creëren die samen zo ver mogelijk wil geraken. We willen zo'n groep smeden en dat lukt. Deze zege is daar gewoon het gevolg van. Dat we nu mogelijk Brazilië treffen in de kwartfinale? Je kan een ideaal scenario niet inplannen. Goede ploegen liggen al uit het WK en anderen stonden op de rand van de uitschakeling. We moeten enkel naar onszelf kijken. Nu denken we enkel aan Japan, dat is het enige wat telt. Of ik blij ben voor Januzaj? Hij heeft het talent één versus één. Hij heeft iets speciaals. Hij verdient zeker deze goal want heeft het op de harde manier moeten leren. Hij komt uit een moeilijke periode, maar nu toonde hij dat hij klaar is."