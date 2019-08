Martínez blikt tevreden terug op zomer: “Mijn spelers hebben zich allemaal verbeterd” MMP

30 augustus 2019

14u41

Bron: Belga 0 Rode Duivels De transferperiode loopt de komende dagen op z’n einde en dat stemde Roberto Martinez natuurlijk tevreden. De bondscoach was verder ook blij met de transfers die zijn spelers hadden gemaakt. “Ze zijn er allemaal op vooruitgegaan”, toonde Martinez zich voldaan.

“Deze periode brengt altijd veel onzekerheid met zich mee”, legde de bondscoach uit. “Ik ben blij dat de mercato er bijna opzit. Over het algemeen ben ik tevreden met de transfers van mijn spelers. Ze hebben allemaal goede keuzes gemaakt. Sommige jongens zaten bij hun club in een moeilijke positie, maar dat is nu beter.”

De bondscoach kwam ook nog terug op de overgang van Romelu Lukaku van Manchester United naar Inter Milaan. “Zijn transfer was misschien nog wel de beste van allemaal. Hij is fris gestart bij Inter na een moeilijk seizoen vorig jaar bij Manchester United. Een transfer was de enige oplossing. Hij is in Italië heel goed van start gegaan. Hij lijkt mij gefocust en gelukkig en meteen goed aangepast.”

Zijn concurrent vooraan Michy Batshuayi kende een mindere zomer. Hij keerde na mislukte huurbeurten aan Valencia en Crystal Palace terug naar Chelsea en kwam daar tot dusver niet aan de bak. “Michy heeft jammer genoeg al vaak in deze situatie gezeten”, aldus de bondscoach. “Hij heeft bij ons heel goede statistieken, zeker gezien zijn weinige speelminuten. Zijn gevoel voor doel is altijd juist. Ik hoop dat hij binnen de komende tien maanden een club vindt waar hij kan spelen met het oog op het EK.”

Martinez gaf tot slot nog even mee nog steeds te rekenen op Mousa Dembélé. De middenvelder, die in China actief is bij Guangzhou R&F, was er voor het laatst bij in september vorig jaar. “Maar hij blijft een optie voor de toekomst voor ons. De Chinese competitie kent een pauze op dit moment en we plannen een gesprek met hem. We willen persoonlijk van hem weten hoe zijn ervaring er tot dusver is verlopen.”