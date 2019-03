Martínez blikt terug op mooiste en treurigste moment van WK: “We hadden het gevoel Meunier te missen tegen Frankrijk” TV

21 maart 2019

17u46

Bron: The Players' Tribune 0 Rode Duivels Hoe Brazilië kloppen? Niet veel bondscoaches slagen erin een antwoord te vinden op die vraag. Onze eigen bondscoach, Roberto Martínez, had op het WK in Rusland wél een antwoord en leidde de Rode Duivels met een 1-2-overwinning ten koste van de Seleção naar de halve finales. Vandaag is zijn verhaal te zien op het onlinemedium The Player’s Tribune . Martínez blikt terug in de aflevering op voor hem het mooiste en treurigste moment van het WK.

The Player’s Tribune laat sportmensen het woord voeren. Een monoloog dat niet per se over de sport gaat, maar vooral over de persoon zelf. Onder meer Jesse Lingard (Manchester United), Thomas Müller (Bayern München), Edinson Cavani (PSG) passeerden de revue. In de podcast van vandaag (How to beat Brasil) voert Roberto Martínez het woord.

Vooraleer België de confrontatie aanging met Brazilië moesten de Duivels voorbij Japan. Met een 0-2-achterstand in de tweede helft bleek dat moeilijker dan verwacht. Net voordat Vertonghen de aansluitingstreffer maakt, brengt Martínez Nacer Chadli en Marouane Fellaini in. Een zet die hem zijn meest trotse moment als coach opleverde.

“Nacer en Marouane kwamen met de juiste ingesteldheid het veld op, ze waren klaar om het team aan een overwinning te helpen. Bijgevolg scoorden ze alle twee, wat tot dan toe nog nooit was gebeurd op een WK. Twee wisselspelers die erin slagen een doelpunt te maken. Voor een coach is dat het meest bevredigende gevoel.”

Als Brazilië dan de volgende tegenstander is, ben je best voorbereid. Dat zag Martínez snel in. “We moesten een manier van spelen zien te vinden om Brazilië niet de kans te geven zichzelf te zijn. De essentie was om hoog druk te zetten op plaatsen waar Brazilië anders mogelijkheden zou creëren met spelers zoals Neymar, Coutinho en Willian. Zo bleven zij laag staan en kwamen wij in scoringspositie.”

Meunier gemist

“Bij de start van de wedstrijd tegen Frankrijk was er een positieve sfeer in de groep. We wisten goed genoeg hoe alle Belgen met ons meeleefden en in ons geloofden, maar we stapten de wedstrijd op met het gevoel Thomas Meunier te missen. Hij had een grote invloed in de matchen voordien. En dat verplichtte ons het winnend team van tegen Brazilië te veranderen.”

Ook Martínez voelde aan hoe er mogelijk meer in zat. “We begonnen het toernooi met het beste België uit de geschiedenis van de Wereldbeker. Door dan te eindigen met een bronzen medaille in plaats van een gouden, ben je in eerste instantie droevig. Die nederlaag tegen Frankrijk was ons treurigste moment in Rusland. Maar ik blik met trots terug hoe de groep heel de tijd het beste van zichzelf gaf en als één geheel speelde.”