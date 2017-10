Martínez bevestigt: Lukaku fit voor Cyprus, Vermaelen op de bank DMM

18u21

Bron: Belga 0 BELGA Rode Duivels Romelu Lukaku is fit bevonden voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Cyprus. Zonder problemen kan de Manchester United-spits dus morgen aantreden in het Koning Boudewijnstadion. Thomas Vermaelen zou dan weer op de bank starten, aldus bondscoach Roberto Martínez.

Romelu Lukaku heeft vanavond voor de eerste keer weer mee bij de Rode Duivels getraind. In het nationaal oefencentrum in Tubeke werkten de spelers van bondscoach Roberto Martínez hun laatste training af voor de WK-kwalificatiewedstrijd van morgenavond tegen Cyprus. De huidige topschutter in de Premier League sukkelde de voorbije week met een enkelblessure en moest daardoor afhaken voor de verplaatsing naar Bosnië-Herzegovina. "Romelu Lukaku is fit en beschikbaar", vertelde bondscoach Roberto Martinez in het auditorium in Tubeke. "Hij is honderd procent fit, maar we mogen niet vergeten dat hij maar één keer met de groep kan trainen."

De bondscoach lijkt dus niet van plan risico's te nemen met zijn aanvaller en al zeker niet nadat met Marouane Fellaini diens ploegmaat bij Manchester United zaterdag geblesseerd uitviel op de akker in Sarajevo. "Marouane is intussen teruggekeerd naar Manchester. Met José Mourinho heb ik nog geen contact gehad, maar wel met de medische staf van United. De relatie met de club is heel goed."

Axel Witsel keert ondertussen wel terug uit schorsing en kan dus de positie van Fellaini op het middenveld innemen. Ook op twee andere posities zal de bondscoach wijzigingen doorvoeren. "Yannick Carrasco is geschorst en is inmiddels teruggekeerd naar Atlético. Nacer Chadli zal zijn vervanger zijn. Hij heeft eerder al op die positie moeten spelen en deed het toen goed. Achterin zal Thomas Vermaelen niet starten tegen Cyprus. Ik begrijp dat hij wil spelen (de verdediger verklaarde dat zelf na de wedstrijd in Bosnië, red), maar wij moeten verantwoordelijk met onze spelers omspringen. Het was een zware wedstrijd in Bosnië."

Roberto Martinez: ¿Romelu Lukaku is fit.¿ Phone call from Jose M on its way? #mufc pic.twitter.com/0xNBKL4cWE Kristof Terreur ¿¿(@ HLNinEngeland) link