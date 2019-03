Martínez bevestigt forfait van Lukaku voor duel met Rusland: “Blessures horen nu eenmaal bij het voetbal” Redactie

20 maart 2019

16u45

Bron: Belga 0 Rode Duivels Romelu Lukaku valt zoals verwacht uit voor het komende EK-kwalificatieduel tegen Rusland. Dat heeft bondscoach Roberto Martínez bevestigd op een persconferentie in het Belgian Football Center in Tubeke.

“Het is altijd spijtig als we een speler moeten missen”, verklaarde Martínez. “Maar blessures horen nu eenmaal bij het voetbal. Na de partij tegen Rusland beslissen we of Lukaku inzetbaar is op Cyprus.” Maar volgens onze informatie mist ‘Big Rom’ ook die wedstrijd.

Ook Axel Witsel (adductoren), Vincent Kompany (spierblessure), Kevin De Bruyne (hamstrings), Thomas Meunier en Mousa Dembélé (enkel) moeten met blessures verstek laten gaan voor de matchen tegen Rusland en Cyprus.

