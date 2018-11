Martínez bevestigt basisplek Batshuayi, praat over vreemde situatie rond Fellaini en zal elftal tussendoor niet omgooien GVS

14 november 2018

17u17 0 Rode Duivels Ook Roberto Martínez deed zijn verhaal daags voor de Nations League-match tegen IJsland. De bondscoach bevestigde dat Michy Batshuayi morgen de plek van Romelu Lukaku inneemt.

“Normaal zeg ik nooit wie zal starten, maar dit keer verbreek ik die regel. Michy Batshuayi speelt. Romelu Lukaku ontbreekt, dus het is goed wat we over zijn kwaliteiten beschikken.” Batshuayi is geen titularis bij Valencia, maar de bondscoach ziet daar geen graten in. “Elke speler heeft goede en slechte periodes. Spelen ze te veel kan je klagen dat ze bij de nationale ploeg oververmoeid kunnen zijn. Spelen ze niet kunnen ze matchritme missen. Ik zag een scherpe en gefocuste Michy. Net als mijn heel team. Ik verheug me op de laatste match van het jaar van de Rode Duivels.”

Martínez kwam ook terug op de vreemde situatie rond Marouane Fellaini. Die moest rusten in Manchester, maar de rijzige middenvelder speelde de hele match in de derby tegen City. “Zoiets gebeurt constant. Het is zelfs fantastisch voor ons dat hij daar 90 minuten speelde in een match met een hoog tempo. We weten nu dat hij klaar is, want het is november: een maand waar veel spelers durven uit te vallen. Ik vind deze situatie niet vreemd. Twee dagen na de bekendmaking van mijn selectie kan een speler zich nu eenmaal veel beter voelen. We werken altijd in de beste omstandigheden met een club samen inzake een medische toestand.”

Een eitje wordt IJsland niet, stelt de coach. “Als je met de intentie begint dat het een makkelijke match wordt, kan je jezelf flink mispakken. IJsland is een ploeg die nooit opgeeft. Ze staan in de top 12 van Europa, dat heeft een reden. Ze hebben inderdaad blessures, maar jonge gasten kunnen die rol overnemen. We moeten scherp staan en ik ga zeker geen spelers sparen met het oog op de match van zondag tegen Zwitserland. We moeten die match tegen IJsland winnen, verwacht dus zeker geen twee totaal verschillende opstellingen tussen donderdag en zondag.”

Finaal nog een woordje over Vincent Kompany. “Hij is nog altijd zeer belangrijk voor Manchester City. Vincent is fit, nu is het aan ons om de keuze te maken of hij één of twee wedstrijden zal spelen. Maar ik ben zeer blij hoe hij presteert op training. Zijn campagne is zeer positief.”