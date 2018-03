Martínez beslist deze week over Vermaelen en Courtois en zegt: "Proberen direct naar 23 namen voor WK-selectie te streven" Redactie

19 maart 2018

22u00

Bron: Belga 1 Rode Duivels De Rode Duivels zijn vandaag in Tubeke aan hun voorbereiding begonnen op de oefeninterland van dinsdag 27 maart in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen Saoedi-Arabië. Bij de Belgen staat nog een vraagteken achter de namen van Thomas Vermaelen en Thibaut Courtois, die afgelopen weekend bij respectievelijk Barcelona en Chelsea op het wedstrijdblad ontbraken. "We nemen later deze week een beslissing over hen", vertelde bondscoach Roberto Martinez.

Vermaelen speelde niet bij Barça met een pijnlijke enkel, terwijl Courtois aan de kant stond met de hamstrings. "Thomas blijft nog enkele dagen in Spanje", verduidelijkte Martinez. “We zullen zien hoe zijn blessure evolueert. Donderdag beslissen we of hij de groep vervoegt. Bij Courtois hakken we vrijdag de knoop door.” Ook Jordan Lukaku, Divock Origi en Thorgan Hazard kwamen het afgelopen weekend niet ongeschonden door, maar de bondscoach maakt zich weinig zorgen over hun kwaaltjes.

Mentale vermoeidheid

Martinez herhaalde voorts dat, in de eerste fase van de interlandbreak, de focus op de mentale en fysieke recuperatie van zijn spelers zal liggen. "We moeten deze tijd van het jaar heel voorzichtig zijn", aldus de Spanjaard. "Na zeven jaar in Engeland weet ik dat de mentale vermoeidheid nu toeslaat. Hier moeten we rekening mee houden. Eén oefeninterland is nu dus voldoende. We hebben vlak voor het WK nog drie vriendschappelijke wedstrijden om zaken bij te schaven. Waar we nu zeker ook op moeten letten is dat sommige spelers in een andere fase van het seizoen zitten. In Amerika is bijvoorbeeld de voorbereiding bezig, in China is de competitie net begonnen en in België starten de play-offs."

Afgelopen november sparden de Belgen tegen Mexico (3-3) en Japan (1-0). De verdediging, waar sterkhouders als Vincent Kompany en Toby Alderweireld evenwel ontbraken, slikte toen de nodige kritiek. Martinez wil tegen Saoedi-Arabië aan automatismen werken. "Die partij zal ons helpen om ervaring op te doen. We moeten elkaar op het veld nog beter leren kennen. Maar ik heb vertrouwen in mijn groep."

Voorlopige lijst op 14 mei

Martinez wil vanaf het begin van de laatste rechte lijn richting WK in Rusland met een definitieve kern van 23 spelers werken. Tegen 14 mei moet de bondscoach een voorlopige spelerslijst van maximaal 35 namen doorgeven aan de FIFA. "Ik zal er 33 voorselecteren, zodat elke post driedubbel bezet is", sprak de bondscoach. Op 4 juni moet de definitieve lijst met 23 spelers binnen zijn. De Duivels verzamelen op 28 mei. "Ik wil de voorbereiding niet met een te grote groep starten. Het is niet positief met spelers te beginnen die uiteindelijk niet mee mogen."

Voor het geval er blessures optreden, zullen er wel reserven klaar staan. "Als er op voorhand al spelers onzeker zijn, wordt de lijst iets langer dan 23. Maar we proberen direct naar 23 te streven, met daarnaast vier spelers, één per positie, op stand-by."