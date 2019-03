Martínez bejubelt Hazard: “Heb alweer genoten van Eden” PJC

Bron: VTM Nieuws 0 Rode Duivels Easy win. En een scorende jubilaris. Roberto Martínez was ‘happy’ na de 0-2 in Cyprus. “We zijn beloond voor ons werk.”

Geheel in zijn stijl wilde Roberto Martínez de prestatie van de Rode Duivels niet minimaliseren. “Want dit soort wedstrijden zijn moeilijk als je niet goed start”, analyseerde de bondscoach bij VTM. “Zeker omdat het veld heel droog was. Gelukkig begonnen we goed, met veel scherpte en infiltraties. En twee vroege goals ook. Na rust hadden we de controle, we speelden heel volwassen.”

“De zes op zes is de perfecte beloning voor ons harde werk, maar er is nog niks gespeeld”, vervolgde Martínez. “Nu moeten we ons focussen op de komende twee matchen tegen Kazachstan en Rusland.”

Martínez had tot slot lof voor zijn aanvoerder Eden Hazard, die in zijn honderdste cap zijn dertigste goal als international maakte. “Een fantastisch moment”, klonk het. “En er zullen er nóg komen. Ik heb alweer van Eden genoten. Hij is een moderne leider.”