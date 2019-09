Martínez begrijpt controverse rond Lukaku niet: “Waarom benadrukt iedereen constant zijn zwakke punten?” TLB

01 september 2019

08u20

Bron: Mail on Sunday 4 Rode Duivels De bondscoach schiet ter hulp. Roberto Martínez, een believer, heeft in de Engelse krant de ‘Mail on Sunday’ de verdediging opgenomen van Romelu Lukaku, spits die meningen verdeelt, nog meer na zijn turbulente vertrek bij Man United. Martínez: “Waarom benadrukt iedereen constant zijn zwakke punten?”

Een treffer van Lukaku voor Inter in een oefenmatch:

Binnenskamers durft Martínez minder lief zijn dan voor een camera of in interview - minder gespin, minder mooiprater. Toch is het geen verrassing dat hij de verdediging van ‘Big Rom’ op zich neemt. Bobby M is een believer. De trainer die zowel bij Everton als bij de Rode Duivels het beste uit Romelu Lukaku kreeg: 61 goals in 127 matchen bij de Engelse middenmoter en 30 goals in 29 interlands - de strafste reeks ooit in de geschiedenis van de Belgische nationale ploeg.

“Romelu wordt onvoldoende naar waarde geschat, ook in Engeland”, vertelt Martínez in de ‘Mail on Sunday’. “De reden is overduidelijk. Omdat iedereen de kwaliteiten die hij niet heeft als nummer 9 blijft analyseren. Iedereen wil hem vertellen dat zijn balcontrole beter zou moeten zijn. Dat hij beter zijn mannetje moet staan in de lucht. Dat hij meer ruimte voor zichzelf moet creëeren. Wat ze echter over het hoofd zien, is zijn killerinstinct. Kijk naar de stats. Hij is een van de strafste doelpuntenmakers op zijn leeftijd. Het is zoals bij elke speler: als je telkens gaat benadrukken wat hij allemaal niet kan, dan heb je niet het gevoel dat hij een goeie speler is. Maar Romelu heeft altijd en overal zijn goals gemaakt.”

Martínez en Lukaku werkten drie jaar samen in Engeland, nu ook drie bij de Duivels. De Catalaan weet hoe hij Lukaku psychologisch het best bespeelt. Streel hem, geef hem complimenten, verdedig hem. Om optimaal te presteren heeft Lukaku immers warmte nodig. En het gevoel dat ze honderd procent in hem geloven. Zie ook de gepikeerde manier waarop hij reageert op de kritiek. Het logische gevolg van zijn jeugd, waarin ouders van tegenstanders hem aan de zijlijn beschimpten. Waar hij, als kleurling, het gevoel had dat hij anders werd behandeld, en sommigen hem zelfs vierkant uitlachten. Het heeft sporen nagelaten: een me against the worls attitude. “Geloof in jezelf, want niemand anders zal het ooit doen”, fluisterde zijn ma hem ooit in. Het is het motto waarmee hij sindsdien door het leven stapt. Met harde opbouwende kritiek van mensen met vakkennis, trainers, oud-spelers en ploegmaats, kan hij perfect om. Dan spitst hij de oren. Gratuite opmerkingen van anonieme roepers achter het scherm van een computer of smartphone irriteren hem.

Martínez is niet de eerste en zeker niet de laatste die hem zal verdedigen. Trainers denken doorgaans anders. Die wikken en wegen. In hetzelfde interview noemde hij bijvoorbeeld Kevin De Bruyne een van de beste middenvelders in de wereld.

Lukaku speelt vanavond met Inter tegen het Cagliari van zijn maatje Radja Nainggolan. Die noemde hem een topper.