Martínez: "Attitude van de vier nieuwkomers heeft me verbaasd"

06 september 2018

17u38

Bron: Belga 0 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zich een dag voor de afreis naar Schotland uitgelaten over de eerste twee wedstrijden van de Rode Duivels als WK-bronzenmedaillewinnaar. "Ik ben echt blij dat ik op iedereen kan blijven rekenen. Ik zal trachten te leren van andere landen, maar we bouwen voort op de voorbije twee jaar", verkondigde de bondscoach in Tubeke.

"De attitude van de vier nieuwkomers heeft me verbaasd", loofde Martínez nieuwe gezichten Timothy Castagne, Leandro Trossard, Hans Vanaken en Birger Verstraete. "Die van álle Rode Duivels trouwens: er is geen sprake van verslapping na dat zware maar fantastische WK, iedereen heeft er zin in. De vier nieuwkomers doen trouwens hun best om er op termijn definitief bij te horen, en die vlijtigheid kan ik alleen maar toejuichen. Tegen Schotland en IJsland kan ik, in tegenstelling tot wat misschien gevreesd werd, een zeer gemotiveerd team opstellen."

Dat niemand na het WK zijn afscheid als Rode Duivel heeft aangekondigd, doet de Spanjaard dan ook veel plezier. "Ik ben echt blij dat ik op iedereen kan blijven rekenen. Ik hoef geen elf nieuwe spelers in te passen, ik kan mijn vaste structuur waarmee we in Rusland zo goed gescoord hebben blijven behouden. Wat ik ook behoud is mijn winnaarsmentaliteit: niet alleen de wedstrijd met inzet tegen IJsland wil ik absoluut winnen, maar ook de oefeninterland tegen Schotland. De enige manier om de wereld écht te overtuigen is door elke wedstrijden te willen winnen."

De Spanjaard is er zich terdege van bewust dat de verwachtingen omtrent de Rode Duivels zijn veranderd: de hele wereld verwacht nu een zege van de Belgen tegen Schotland. Martínez wil er dan ook alles aan doen om die perceptie waar te maken, en daar begint hij zelfs vandaag al mee. "Ik ga vanavond Duitsland-Frankrijk volgen. Ook van Portugal-Kroatië ga ik proberen wat mee te pikken. Als je aan de top wil blijven, kan het zeer nuttig zijn om te kijken hoe de toplanden het na het WK hebben aangepakt. Daaruit kun je zeker leren."

Maar uit de vraag welke punten Martínez de komende twee jaar naar boven wil schuiven bleek vooral dat de bondscoach zijn werkwijze van de voorbije twee jaar niet zal opbergen. "Integendeel, we gaan daar net op verderbouwen. Je kan wat je de afgelopen twee jaar hebt opgebouwd moeilijk weggooien na zo'n goed WK. Alle goede dingen uit Rusland nemen we mee op onze weg naar Wembley." Op zondag 12 juli 2020 wordt in het mythische stadion in Londen de EK-finale gespeeld.