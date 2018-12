Marc Wilmots vond Franse WK-zege tegen België “dik verdiend” en zegt: “Ik wacht nog altijd op de klacht van vader Courtois” ODBS

18 december 2018

18u27 0 Rode Duivels Marc Wilmots had gewoontegetrouw het hart op de tong gisteravond op bezoek in de studio van de Franse betaalzender RMC Sport. “Frankrijk verdiende ruimschoots om te winnen van België in de halve finale op het WK.”

Met enkele stellingen die hij zelf moest voorlezen en vervolgens aanvullen, werd de ex-bondscoach van België en Ivoorkust op de rooster gelegd. Zo zegt hij “een erg zuur gevoel” over te houden aan de EK-exit tegen Wales in 2016, is hij daarvoor “op niemand kwaad” en vond hij de berichtgeving in de media rond zijn persoon “erg positief”. Dat laatste zei de Haspengouwer ongetwijfeld met een vleugje ironie. Hij ontkende ook dat er spelers hem afvallig zijn geweest en bedankte de Rode Duivels voor hun mooie parcours samen. En over het verlies van België in de recente halve finale op het WK tegen Frankrijk. “Ik vertoefde op dat moment in Bordeaux en moet zeggen dat de Franse zege ruim verdiend was. Ze lieten een vijftal pogingen noteren in het kader, wij slechts twee. Dat was duidelijk.”

Vervolgens kreeg Wilmots ook enkele vragen uit het publiek voorgeschoteld. Hoe zijn relatie met de familie Courtois nu is? Eerder dit jaar stelde Wilmots in een interview dat hij de vader van Thibaut ervan verdacht zijn ploegopstellingen te lekken naar de pers. Waarop Thierry Courtois dreigde met een klacht wegens laster. “Er is geen klacht geweest. Eerst moet men luisteren naar het hele en exacte interview en daarna beslis je pas of je iets moet doen of niet. Ik wacht op dit moment nog altijd op die klacht.”

Ook over de niet-selectie van Radja Nainggolan voor het voorbije WK werd een vraag gesteld aan Wimots. “Toen ik bondscoach was, telde alleen wat er zich op het veld afspeelde. Nainggolan presteerde en was vorig jaar een van de beste spelers. Ik heb twee toernooien gedaan (waarbij Wilmots voor het WK in Brazilië Radja ook thuis had gelaten, nvdr), daarna golden er misschien andere selectiecriteria. Maar puur op sportief gebied, verdiende hij zijn plaats zoals ik altijd gezegd heb.”

En wie Wilmots momenteel de beste Rode Duivel vindt? De Bruyne. (lacht) Omdat hij een Vlaming is... Neen, echt wel De Bruyne. Al hebben we echt wel meerdere toppers en is het zo moeilijk kiezen.. Allez, omdat we hier in Frankrijk zijn ga ik voor Eden.”

