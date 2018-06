Marc Degryse over Matrasgate: "Dit is vervelend voor iedereen" Frank Dekeyser

11u28 4 Rode Duivels Als we de matrassen mogen geloven, blijven Dendoncker, Kabasele, Januzaj, Sels en Jordan Lukaku thuis van het WK in Rusland. Onze huisanalist Marc Degryse is in eerste instantie verrast door de onthulling. Zeker door de manier waarop het nieuws naar buitenkomt.

"Dit is vooral vervelend. Voor Roberto Martínez, voor de spelers, voor de voetbalbond... Mocht blijken dat deze 23 spelers effectief naar Rusland gaan en de bondscoach heeft dat nog niet naar de afvallers gecommuniceerd, komt hij er niet goed uit. Die spelers hebben dat moeten vernemen via de krant, terwijl je toch verwacht dat een trainer die jongens eerst zelf op de hoogte brengt. Je wil de selectie eerst uit zijn mond horen. Misschien zal Martínez het allemaal ontkennen. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat hij niet op de juiste manier communiceert. Daar moet je toch mee oppassen."

"Bedrijf heeft voetbalbond beetje voor schut gezet"

"Of dat bedrijf in de fout gaat door camera's toe te laten? Het bewijst nog maar eens dat er veel komt kijken bij zo'n WK. Bedrijven of mensen die daar niet mee vertrouwd zijn, hebben ook niet echt feeling met de media. Natuurlijk kennen we de afspraken niet die er gemaakt zijn met het matrassenbedrijf. Maar ze hebben de voetbalbond wel een beetje voor schut gezet. Dit geeft aan dat je altijd alert moet zijn, moet oppassen. Alles in aanloop naar het WK wordt met een vergrootglas bekeken, je bent best op alles voorbereid. En als een firma voor het eerst bij zoiets betrokken wordt, is dat voor hen onwennig."

"Enkel verrast door afwezigheid van Dendoncker"

In de selectie - op basis van de matrassen die verscheept zijn - kan Degryse zich wel vinden. "Ik ben enkel verrast door de afwezigheid van Dendoncker. Ook al had ik initieel het gevoel dat hij blij mocht zijn om de selectie te halen. Tielemans komt goed weg, hij heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Januzaj, Sels en Kabasele was te verwachten. Eigenlijk had ik enkel Dendoncker er bijgerekend in plaats van Boyata. Langs de andere kant: op basis van dit seizoen verdient hij het eigenlijk niet, dus ik kan Martínez daarin wel volgen. Mocht er centraal achterin een probleem zijn, heeft hij met Boyata iemand die een heel seizoen op die positie gespeeld heeft bij Celtic."