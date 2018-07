Marc Degryse: "Het tactische plaatje klopte als een peperbus" Redactie

06 juli 2018

23u01 0 Rode Duivels Brazilië - België, door de ogen van de beste analist van het land, Marc Degryse. Zo beleefde hij de historische wedstrijd vóór, halfweg en na de match.

Marc Degryse, achteraf: "Een statement gemaakt"

"De Rode Duivels hebben een geweldige mentaliteit getoond in de tweede helft. Dat de Brazilianen zouden komen, was normaal. Maar het blok van vier verdedigers en drie middenvelders stond, tot aan de 1-2. De Brazilianen liepen zich iedere keer weer vast. Pas toen Witsel, Chadli en Fellaini het fysiek zwaar kregen, begonnen er gaatjes te komen in dat blok. Gelukkig beschikten we over een hele goeie Courtois. Ik vond het wel jammer dat de counters er niet meer uit kwamen, zoals in de eerste helft. Maar al bij al hebben we toch een statement gemaakt door de favoriet naar huis te sturen. Als je dat kan, hoeft het hier niet op te houden. De Rode Duivels zijn hun reputatie van ‘gouden generatie’ helemaal aan het waarmaken."

Marc Degryse, bij de pauze: "Counter onwaarschijnlijk wapen"

"We zagen al snel dat de ploeg positioneel goed neergezet was. Achteraan speelden we bijna altijd met vier, waarbij Vertonghen bijna man-op-man speelde op Willian. Aan de andere kant nam Meunier Neymar voor zijn rekening, maar aan de bal kwam hij wel in zijn normale rol. Op het middenveld zette Martínez drie man, die dicht bij mekaar voetbalden en goed als buffer fungeerden voor de verdediging. Fellaini nam Coutinho voor zijn rekening, Chadli speelde op Paulinho en Witsel was de man om de opkomende mensen af te stoppen."

"Daardoor kon De Bruyne wat hoger spelen. In balverlies sneden Hazard en Lukaku de paslijnen af voor Fagner en Marcelo. Dat was allemaal toch wel behoorlijk flexibel van Martínez. Maar het werkte wel, het was dus goed gedaan."

"Na een kwartier kwamen we gelukkig op voorsprong, maar daardoor werd de situatie helemaal rooskleurig. We kregen zoveel ruimte op de tegenaanval en telkens kreeg je het gevoel dat er een kans in zat. De Bruyne, Hazard en Lukaku gebruikten hun snelheid optimaal, ook Meunier kwam er nog vaak bij. Vooral De Bruyne was belangrijk in de omschakeling, maar ook Lukaku deed het goed. Er is vaak gepraat over zijn statistieken, maar hij is meer dan alleen maar een doelpuntenmaker. Dat bewees hij al bij de winning-goal tegen Japan, dat deed hij ook nu weer in de voorbereiding van het doelpunt van De Bruyne, die het fantastisch afmaakte. De counter was een onwaarschijnlijk wapen, waarmee we de Brazilianen veel pijn deden.»"

"Het tactisch plaatje klopte als een peperbus, ondanks het feit dat we moeten toegeven dat dat er in het eerste kwartier langs hun linkerkant wat gevaar kwam van Marcelo. Maar dan moet je afwegen: want ook wij kregen daardoor mogelijkheden op de tegenaanval. De aanvallers moesten niet mee verdedigen tot in de laatste zone, daar hadden we met vier verdedigers en drie middenvelders volk genoeg voor. Het zal voor Brazilië niet makkelijk zijn om terug te komen."

Marc Degryse, vooraf: "De basisfilosofie blijft dezelfde"

"Twee vaststellingen bij de opstelling van de Rode Duivels. Eén: Roberto Martínez voert twee wissels door. En twee: de basisfilosofie blijft dezelfde, maar het middenveld wordt iets anders ingevuld. Mertens gaat eruit voor Fellaini, zodat we een driemansmiddenveld krijgen. Dat is ook nodig tegen het driemansmiddenveld van Brazilië. Chadli komt erin, hij is scherper dan Carrasco. In het systeem dat we spelen, lag de linkerflank toch een paar keer open. Dat moeten we beter oplossen met Chadli in de ploeg."

"Martínez verandert niets aan zijn drie centrale verdedigers. Dat vind ik goed. De flanken moeten goed beschermd worden, maar ik neem aan dat iedereen daar goed op is voorbereid. Iedereen moet bij de les zijn. Als Meunier meegaat, moet Chadli dat niet doen. Ze moeten in een soort schuine lijn tegenover mekaar spelen, waardoor er bij balverlies snel kan bijgesloten worden aan de andere kant. Als het snel gaat, sta je dan meteen met vier tegenover drie aanvallers. Als Brazilië rustig opbouwt, sta je met vijf achteraan en vier op het middenveld. Het komt erop aan om goed compact te spelen, op de vertrouwde manier. Alleen moeten we zorgen dat de buitenspelers niet teveel weg zijn."

"Iedereen praat over Neymar, maar we mogen niet vergeten dat Coutinho ook al twee keer een match openbrak en Paulinho dat ook deed tegen Servië. Om die Braziliaanse middenvelders af te stoppen, is een belangrijke taak weggelegd voor Witsel en De Bruyne. Offensief hoop ik dat de Bruyne de aanvallers goed zal kunnen bedienen, dat Hazard zijn dribbels kan uitvoeren en dat Lukaku niet op een eiland terecht komt. Op stilstaande fasen hebben we met Fellaini, Kompany en Lukaku spelers met wie we luchtduels kunnen winnen. We moeten er niet meteen invliegen. De Brazilianen gaan dat ook niet doen. We moeten rustig voetballen en op de juiste momenten versnellen. Dan zullen we moeten zien wie het efficiëntst is. Want daar gaat het op aankomen."