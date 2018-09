Man United-speler: “Lukaku probeerde me te overtuigen om Rode Duivel te worden” XC

04 september 2018

09u55

Bron: Globo Esporte 0 Rode Duivels Hij is geboren in Duffel, maar maakt sinds kort voor het eerst deel uit van de Braziliaanse selectie. Neen, Manchester United-speler Andreas Pereira (22) zal nooit voor de Rode Duivels spelen. Ook al deed Romelu Lukaku er alles aan om hem te overtuigen.

Pereira, zoon van ex-prof Marcos (ex-KVM, ex-STVV), zag het levenslicht in België en kwam tot de U17 uit voor de jonge Duivels. Daarna koos hij voor het land van zijn ouders: Brazilië. Hij speelde zo al een WK onder 20 met de Goddelijke Kanaries. Maar zolang Pereira niet in actie treedt bij de Seleçao, kan hij nog steeds wisselen van nationaal team.

En dat weet ook Romelu Lukaku, die Pereira wilde overtuigen om voor België uit te komen. “Romelu kwam naar me en zei dat ik voor de Rode Duivels moest kiezen”, aldus Pereira bij Globo Esporte. “Maar ik vertelde hem meteen dat dat voor mij moeilijk is. Ik kan het niet. België en Brazilië is voor mij niet hetzelfde. Brazilië is mijn thuis.”

Duidelijke taal van Pereira. Een teleurgestelde Lukaku had het begrepen. “’Als het zo is, dan is het zo. Je moet in dat geval gewoon je hart volgen’, zei Romelu. Hij respecteerde mijn beslissing”, klonk het bij Pereira, die ook nog eens terugkwam op het WK-duel tussen Brazilië en België. “Ik zat toen in België en het was voor mij heel moeilijk om Brazilië die kwartfinale te zien verliezen.”

“Iedereen lachte me wat uit. Eerlijk: ik was heel kwaad. Ik hoor de vrienden van mijn vader nog steeds zeggen: ‘Wow, kijk naar Brazilië. Je moet nu toch gewoon voor de Rode Duivels kiezen.’ Mijn antwoord: ‘Ik kan het niet. Ik kan het niet.’ Lastig moment. Uiteindelijk ben ik het daar zelfs afgetrapt.”

Ter info: Pereira stond dit seizoen reeds tweemaal aan de aftrap bij Man United. Daarnaast is hij door de Braziliaanse bondscoach Tite opgeroepen voor de oefenduels tegen de Verenigde Staten (8 september) en El Salvador (11 september). Benieuwd of hij binnenkort voor de Seleçao in actie mag treden.