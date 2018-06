Mama Carrasco na alle kritiek op haar zoon: "Dit verdient Yannick niet" Pieter-Jan Calcoen

22 juni 2018

10u23 0 Rode Duivels Haar moederhart bloedt. "Mama heeft het lastig met de kritiek", aldus Yannick Carrasco. Carmen Carrasco zucht: "Dit verdient mijn jongen niet."

Eén wedstrijd ver zijn we op het WK en nú al staat Yannick Carrasco ter discussie. 'Defensief is hij te kwetsbaar', klinkt het bij de sceptici, wat in Vilvoorde voor nachtelijk gewroet zorgt. Mama Carmen Carrasco begrijpt namelijk niet waarom haar zoon geviseerd wordt. "Ze hebben toch goed gespeeld en gewonnen tegen Panama? Ik vond net dat Yannick zijn werk gedaan heeft..."

Een grote voetbalanaliste wil Carmen zichzelf niet noemen en ze geeft toe dat zij "wellicht niet objectief kan oordelen", maar ze heeft zeker een punt - Carrasco wás niet dramatisch tegen Panama. "Ik kan leven met gefundeerde kritiek. Nu is het evenwel te gratuit", meent Carmen. "Ik heb er hartzeer van. We spreken hier wel over mijn zoon, hé, met wie ik een innige band heb. Dit verdient hij niet."

Staatszaak

Al was het maar, zo zegt Carmen, omdat Carrasco veel opofferingen gemaakt heeft om het überhaupt tot profvoetballer te schoppen. "Op zijn twaalfde ging hij naar een gastgezin in Genk, op zijn zestiende verhuisde hij op zijn ééntje naar Monaco. En hij is opgegroeid zonder vader. Denk je dat dat makkelijk was? Het gevolg is wel dat hij mentaal ijzersterk is. De negatieve opmerkingen - na zijn nochtans weldoordachte transfer naar China was het ook al van dat - zullen niet in zijn hoofd spelen. Integendeel zelfs: het motiveert hem om een nog beter WK te spelen. (lacht) Maar intussen zie ik er wel van af."

Dat ze zin heeft om de criticasters persoonlijk van antwoord te dienen, vertelt Carmen nog. "Gewoon om de buitenwereld erop te wijzen dat wij ook gevoelens hebben - plezant is dit niet. Het zou beter zijn om de nationale ploeg te steunen. Een slechte pass is toch geen staatszaak? Ach, Yannick heeft er vrede mee. 'Ik kan niet iedereen plezieren, mama', zegt hij dan om me gerust te stellen. (grijnst) Tevergeefs."

Liefst van al zou ze haar zoon een knuffel geven - meer als opkikker voor zichzelf dan omgekeerd. "Maar ik moet nog even wachten", zucht Carmen. "Voor de match tegen Tunesië kan ik nog niet naar Rusland, want mijn andere kinderen hebben examens - ik wil en moet er ook voor hen zijn. Tegen Engeland ben ik er wel bij. En hopelijk later nog eens. (lacht) Ze kunnen de finale halen. Met een sterke Yannick. Ik geloof in hem en het team. Zoals iedereen zou moeten doen."