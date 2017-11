Maakt 'Chucky' de Rode Duivels vanavond het leven zuur? PSV-spits Lozano doet nu al straffer dan Romario, Nilis en Ronaldo Dries Mombert

11u45 0 ANP Pro Shots Hirving Lozano. Rode Duivels Hij meet 1m74, weegt 70 kilogram droog aan de haak en doet nu al zijn illustere voorgangers bij PSV verbleken. Jawel, Hirving Lozano is 'the next best thing' uit het Mexicaanse voetbal. De 22-jarige spits geeft morgen met zijn thuisland de Rode Duivels partij in het Koning Boudewijnstadion. De Vermaelens en Cimans van deze wereld zijn gewaarschuwd.

"Chucky, Chucky, Chucky." Een Mexicaanse fusée kopt zijn land naar een 2-1 overwinning in de Confederations Cup tegen Rusland. We zijn 24 juni 2017 en doelman Akinfeev weet niet wat hem overkomt. Hirving Lozano gooit zich met gevaar voor lijf en leden naar de bal. Ondanks een fikse botsing met de Russische keeper deponeert de jonge Mexicaan de bal netjes in doel om zijn doelpunt vervolgens uitbundig te vieren. PSV wrijft zich in de handen.

De Nederlandse topclub had Lozano enkele dagen voor de Confederations Cup bij Pachuca weggeplukt voor 8 miljoen euro. Een discutabele overgang, zeker gezien iedereen in Mexico een recordovergang van 22 miljoen euro in gedachten had. Speculatie dat PSV het goudhaantje enkel dankzij een constructie met Manchester City kon bemachtigen, werd al snel naar de prullenmand verwezen door technisch directeur Marcel Brands. Mocht PSV Lozano in de toekomst met winst doorverkopen, dan zou Pachuca wel nog langs de kassa passeren.

Altijd in beweging: straffere cijfers dan Ronaldo en Romario

Toeval of niet, net dat toekomstperspectief zit er nu steeds meer aan te komen. Na nog geen half seizoen is Lozano helemaal ontbolsterd in Eindhoven. 'Chucky' scoorde in zeven van zijn eerste acht wedstrijden. Een kunststukje dat niemand eerder tevoorschijn toverde in de Eredivisie. Ook niet Lozano's illustere voorgangers. En dan denken we zomaar aan voetballers als Romario, Ronaldo, Patrick Kluivert en Luc Nilis. Met negen goals prijkt Lozano helemaal bovenaan het lijstje prijsschutters in de Nederlandse voetbalcompetitie.

Na negen wedstrijden in Europa is het nog vroeg om de jonge Mexicaan tot wereldvedette te bombarderen. Toch is 'Chucky' nu al voer voor Nederlandse cursisten. Een opvallende statistiek leert dat Lozano al zijn doelpunten maakt na een lopende beweging. De ene keer scoort hij na een lange dribbel, de andere keer na een steekpass (zie filmpje onderaan). Een vinnig baasje dus, al hoeft dat volgens de trainerscursisten van 'Action Type' niet te verwonderen. "Lozano is net als Cristiano Ronaldo of Luis Suárez een schoolvoorbeeld van een 'verticale voetballer'. Dat zijn spelers die direct voor de actie gaan en recht op het doel af willen", klinkt het in het 'Algemeen Dagblad'. "Verticale spelers zijn op hun best als hun team een eindje zakt op het veld, zodat ze de ruimte hebben om te worden gelanceerd."

"Mijn vrouw is mijn grote voorbeeld"

Vermaelen en co laten Lozano vanavond dus maar beter niet al te ver lopen op het veld. 'Chucky' bewees bij de nationale ploeg ook al goed bij schot te zijn. In 10 wedstrijden met Mexico vond Lozano dit jaar al vier keer de weg naar doel. "Ik probeer elke dag te verbeteren en ik weet dat mijn kopspel en mijn linkervoet nog een pak beter kunnen."

"Wie mijn grote voorbeeld is? Dan denk ik spontaan aan mijn vrouw. Zij heeft in Mexico al heel wat meegemaakt op jonge leeftijd. We beleefden samen moeilijke tijden", vertelt Lozano nuchter in een interview voor NOS.

Snelle voetjes, met een nuchtere kop. Het is duidelijk: Lozano heeft alles om het te maken. De naamgenoot van Juan - u weet wel, die stijlrijke aanvaller van Anderlecht uit de jaren '80 - droomt van Arsenal of Real Madrid. "Ik hoop hier nog enkele jaren bij PSV te kunnen blijven, daarna wil ik graag hogerop." De Rode Duivels houden 'Chucky' straks dus maar beter in de gaten.

ANP Pro Shots Hirving Lozano.