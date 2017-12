Maak kennis met Tunesië: sterspeler die in Qatar voetbalt, Belgische links en het eerste Afrikaanse land dat een WK-match won Thomas Lissens

18u59

Op 23 juni treffen de Rode Duivels Tunesië in de groepsfase van het WK-voetbal. De 'Adelaars van Carthago' maken voor het eerst sinds 2006 hun opwachting op het wereldkampioenschap. Een kennismaking:

Sterspelers: Youssef Msakni en Wahbi Khazri

Tunesië is een team dat eerder teert op een stug geheel, dan op individuele klasse. Maar een speler die er toch bovenuit springt, is Youssef Msakni. Dat geeft ook Georges Leekens, de voormalige bondscoach van Tunesië, aan. De 27-jarige linksbuiten verdient zijn brood in Qatar, bij Al-Duhail. Die club kocht Msakni begin 2013 voor ruim vier miljoen euro over van Espperance Tunis.

Msakni vormt een tandem met Wahbi Khazri, de draaischijf van Tunesië. Khazri speelde tot vorig seizoen in de Premier League bij Sunderland, dat begin 2016 bijna 12 miljoen euro voor hem op tafel legde. De aanvallende middenvelder was een vaste waarde bij de 'Black Cats', maar de degradatie kon niet vermeden worden. Khazri had geen zin in de Championship en wordt daarom dit seizoen uitgeleend aan Ligue 1-club Stade Rennes.

AP Youssef Msakni (rechts) in actie tegen Marokko.

Bondscoach: Nabil Maâloul

Nadat Tunesië tijdens de Africa Cup van 2017 was gesneuveld, werd de toenmalige Poolse bondscoach Henryk Kasperczak bedankt voor bewezen diensten. In april stelden de Tunesiërs vervolgens Nabil Maâloul aan en de ex-speler van onder meer het Duitse Hannover 96 gidste zijn land voor het eerst in twaalf jaar naar het WK. Als trainer verdiende Maâloul zijn strepen in eigen land en in Qatar. Hij was tussen 2014 en 2017 bondscoach van Koeweit.

Maâloul laat zijn team in een offensieve 4-2-3-1-formatie voetballen. Vooral de flankverdedigers spelen daarin een belangrijke rol, omdat Maâloul van hen verwacht dat ze ook aanvallend hun steentje bijdragen. Op het middenveld lopen met Ferjani Sassi en Mohamed Amine Ben Amor ook twee ouderwetse stofzuigers rond, die als slot op de deur fungeren. Tegen aanvallende teams switchen de Tunesiërs wel geregeld naar een 4-3-2-1-opstelling. Ghailene Chaalali neemt dan de plaats in van Khazri of Naïm Sliti.

AFP Nabil Maaloul was in Rusland voor de loting.

Road to Russia

De Tunesiërs kwalificeerden zich voor het WK door de Afrikaanse kwalificatiegroep A te winnen. Tunesië haalde het met veertien punten, voor DR Congo (13), Libië (4) en Guinee. Overzicht van de resultaten van Tunesië in de groep:

Tunesië - Guinee: 2-0

Libië - Tunesië: 0-1

Tunesië - DR Congo: 2-1

DR Congo - Tunesië: 2-2

Guinee - Tunesië: 1-4

Tunesië - Libië: 0-0

REUTERS

WK-verleden van de Tunesiërs

Tunesië nam tot dusver al deel aan vier wereldkampioenschappen: in 1978, 1998, 2002 en 2006. In 1978 werden ze het vierde Afrikaanse land ooit op een WK en door Mexico toen te verslaan met 3-1 werd ook de eerste Afrikaanse WK-zege ooit geboekt. Een knappe eer, al raakte het Noord-Afrikaanse land nooit verder dan de groepsfase.

Photo News

Onderlinge duels met België

België en Tunesië ontmoetten elkaar in het verleden nog maar drie keer. De uitkomsten zijn mooi verdeeld: een keer wonnen de Tunesiërs, een keer werd het een gelijkspel en een keer trokken de Belgen aan het langste eind.

Tunesië - België: 1-0 (Vriendschappelijke match, 1992)

Tunesië - België: 1-1 (Groepsfase WK, 2002)

België - Tunesië: 1-0 (Vriendschappelijke match, 2014)

Belgische link?

De link tussen de Tunesische nationale ploeg en België is niet zo groot. Maar er zijn wel enkele spelers die een belletje kunnen doen rinkelen, als ze geselecteerd worden althans.

Dylan Bronn: de flankverdediger van AA Gent werd geboren in Frankrijk, maar door zijn Tunesische roots kon hij ook uitkomen voor 'De Adelaars van Carthago'. Recent werd hij ook een eerste keer opgeroepen door Maâloul en de kans lijkt bestaande dat hij ook in Rusland van de partij zal zijn.

Hamdi Harbaoui: de spits van Anderlecht heeft een haat-liefdeverhouding met de Tunesische nationale ploeg. Hij was al belangrijk voor zijn land, maar werd eveneens een hele tijd uit de selectie, volgens de spits zelf "om politieke redenen". Harbaoui heeft er naar eigen zeggen wel goeie hoop op dat hij in Rusland van de partij zal zijn.

Photonews Dylan Bronn.

AFP Hamdi Harbaoui.