Maak kennis met onze WK-mascotte: 'Red' moet de Rode Duivels naar succes loodsen

14 maart 2018

Met veel toeters en bellen is vanmiddag de Belgische versie van de WK-mascotte voorgesteld aan het grote publiek. Op het Muntplein in Brussel brak de Belgische creatie uit een ei waarop de mascotte op de tonen van 'Ta Fête' van Stromae zichzelf toonde aan de wereld. 'Red' is de naam en met die steun moeten de Rode Duivels straks voor glorie gaan op het WK in Rusland. Op de persconferentie werd ook nog meegedeeld dat 'Red' noch man noch vrouw is.

Dankzij de medewerking van 1.500 supporters werd 'Red' de voorbije dagen op het Muntplein geïnstalleerd in een gigantisch ei. "Red moet de schakel zijn tussen spelers en supporters, tussen alle Belgen", legde Benjamin Goeders, marketing manager van de Belgische voetbalbond, uit. "Het zal op een blije en positieve manier de Duivels overal begeleiden." 'Red' treedt zo in de voetsporen van 'Diabolix', de unieke mascotte van de Duivels tijdens de jaren '80 en '90.

Arnaud Hermant, een 36-jarige grafisch ontwerper van beroep en tevens al jarenlang supporters van de Duivels, toonde zich zeer fier dat zijn ontwerp door de spelers en fans werd gekozen als nieuwe mascotte. "Het is fantastisch te mogen deel uitmaken van dit ongelooflijke avontuur", aldus de Brusselaar. Het ontwerp van Hermant kreeg in oktober vorig jaar 46 procent van de 20.193 uitgebrachte stemmen.

Our #reddevilsmascot 'RED' ! 😈👿



Welcome to the family ! 😉👍🏽👋 #REDTOGETHER 🇧🇪#coachedbyING pic.twitter.com/EviEVNJvu9 Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link