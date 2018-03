Maak kennis met onze WK-mascotte: 'Red' moet de Rode Duivels naar succes loodsen in Rusland MDB & MGA

14 maart 2018

14u07 0

Met veel toeters en bellen is vanmiddag de Belgische versie van de WK-mascotte voorgesteld aan het grote publiek. Op het Muntplein in Brussel brak de Belgische creatie uit een ei waarop de mascotte op de tonen van 'Ta Fête' van Stromae zichzelf toonde aan de wereld. 'Red' is de naam en met die steun moeten de Rode Duivels straks voor glorie gaan op het WK in Rusland. Op de persconferentie werd ook nog meegedeeld dat 'Red' noch man noch vrouw is.

Our #reddevilsmascot 'RED' ! 😈👿



Welcome to the family ! 😉👍🏽👋 #REDTOGETHER 🇧🇪#coachedbyING pic.twitter.com/EviEVNJvu9 Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link