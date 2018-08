Maak kennis met de nieuwe T3 van de Duivels: de sparringpartner van Andy Murray die Martínez zijn enige prijs bezorgde Kristof Terreur in Engeland

31 augustus 2018

12u14

Bron: HLNinEngeland 0 Rode Duivels Geboren in Maleisië. Sparringpartner van toptennisser Andy Murray tijdens zijn jeugdjaren. Speler van het Jaar in Schotland in 2006. Ex-aanvoerder van Celtic en de blessurgevoelige middenvelder die Roberto Martínez de enige prijs op zijn palmares bezorgde met een assist in de FA Cupfinale. Maak kennis met de nieuwe T3 van de Rode Duivels: Shaun Maloney, een jonge leergierige coach van 35.

Hij luisterde en leerde. Gordan Strachan, legendarische Schotse coach, omschreef bepaalde spelers destijds ‘spunges’, omdat ze alle informatie die hij op training en tijdens wedstrijden doorgaf allemaal opnamen, zoals een spons. Shaun Maloney (35) hoorde ook tot die categorie. Hij herinnert zich nog als gisteren hoe hij zich, tijdens zijn eerste dagen bij de A-kern van Celtic, omkleedde naast zijn trainer. De grootste Schotse voetballer aller tijden, Kenny Dalglish (ex-Liverpool), deelde met hem zijn strafschoppengeheim. Hij werkte onder Martin O’Neill en John Robertson, een belangrijke mentor. Hij leerde van de Zweedse spits Henke Larsson en van de onvermoeibare Paul Lambert en ook van Roberto Martínez, twee jaar zijn trainer bij Wigan Athletic. Het voorbije jaar zette de voormalige aanvallende middenvelder zijn eerste stappen in de coaching: als een van de assistenten bij de u20 van Celtic, op voorspraak van hoofdcoach Brendan Rodgers.

Maloney werd in 1983 in Maleisië geboren, als kind van een Schotse moeder en een Engelse vader, daar actief als helikopterpiloot. Toen hij vijf was verhuisde het gezin naar Aberdeen. “Ik ben een Schot, maar Maleisië zal altijd een speciale plaats hebben in mijn hart”, zei hij daar ooit over. Maloney, een talentrijke aanvaller, tekende bij Celtic in 1999, maar speelde in zijn jeugd tennis met Andy Murray, een van ’s wereld beste tennissers. “Hij is vijf jaar jonger, maar we speelden in regionale jeugdcompetities vaak tegen mekaar.” In april 2001 maakte de vrijschopspecialist zijn debuut in de fel beladen derby tegen Rangers, maar de echte doorbraak moest nog even wachten. Onder andere door een kruisbandblessure. In 2005, toen Strachan hem naar de linkerflank schoof. Hij speelde de tegenstand op een hoopje. Met 16 goals en 28 assists had Maloney een groot aandeel in de titel. Verdiend won hij zowel de prijs van Schots Profvoetballer van het Jaar 2005-2006 als die van Jonge Prof van het Jaar – een mooie dubbel.

Martin O’Neill, die hem nog kende van bij Celtic, haalde hem in januari 2007 naar de Premier League. Zijn move naar Aston Villa was geen succes. Heimwee speelde een grote rol. Achttien maanden later stond hij weer in Celtic Park. Ook daar kon hij de hoge vewachtingen niet inlossen. In afwezigheid van skipper Scott Brown droeg hij enkele keren de aanvoerdersband, maar blessures bleven hem afremmen. Nooit voelde hij zich topfit.

Een transfer naar Wigan moest zijn carrière nieuw leven inblazen. Manager Roberto Martínez zag iets in hem en betaalde zo’n 1 miljoen euro. Alleen: het lichaam wilde bij zijn tweede kans in de Premier League niet mee. In zijn eerste seizoen speelde hij tot maart slechts een handvol wedstrijden. Daarna drukte hij wel zijn stempel met een knappe krul tegen Manchester United als een van zijn hoogtepunten. Een doelpunt dat Wigan mee in de de Engelse topklasse hield. In 2012-2013 zou hij Wigan niet mee in de Premier League kunnen houden, maar gaf hij wel de assist voor de winner in de FA Cupfinale tegen Manchester City. De enige prijs op het palmares van onze huidige bondscoach .Ze vielen mekaar op Wembley, dolgelukkig, in de armen. Drie dagen later zou Wigan degraderen.

Na omzwervingen bij Chicago Fire, in de Major League, en Hull, in de Championship en de Premier League, zette Maloney vorige zomer een punt achter zijn carrière. Zijn lichaam was op, na de vele blessures. Op zijn palmares staan vijf Schotse titels (2001, 2002, 2004, 2006. 2007), vijf Schotse FA Cups (2001, 2004. 2005. 2007, 2011), drie Schotse League Cups (2001, 2006, 2009) en een Engelse FA Cup (2013). Hij speelde 47 interlands voor Schotland, waarin hij 7 keer scoorde. In 17 seizoenen als profvoetballer in clubverband bereikte de teller net geen 400 wedstrijden.