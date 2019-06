Lukebakio en Bastien zijn hoopvol: “Willen EK mooi eindigen” PJC

20 juni 2019

13u29 0 Belgisch voetbal Je weet maar nooit, zeggen de beloften. Door de zege van Polen tegen Italië is er nog een waterkans om tweede te worden. “En ja, daar denken we aan.”

Alles moet meezitten. De beloften van Johan Walem moeten zelf met minstens twee doelpunten verschil winnen van Italië. En Polen moet Spanje kloppen. Dan zijn de Belgen tweede, maar met drie punten zullen ze normaal gezien geen beste tweede zijn. Als de U21 dus nog even in Italië willen blijven, dan moet Engeland zich plaatsen voor de halve finale. Engeland mag niet naar de Olympische Spelen, wat maakt dat de twee slechtste tweedes dan nog een barrage spelen voor het laatste ticket in Tokio.

“We denken daaraan”, aldus Samuel Bastien. “Maar het verandert onze ingesteldheid niet. We spelen elke match om te winnen. En tegen Italië wil ik dat misschien zelfs nog een tikje meer. Het is het gastland. En zelf speelde ik er drie jaar (bij Avellino en Chievo Verona, red.). Ik ben in Italië volwassen geworden.”

Dat is ook Dodi Lukebakio inmiddels. De aanvaller van Watford, de voorbije maanden schitterend bij Düsseldorf, dribbelde slim de vragen over zijn toekomst. “Ik kan op dit moment niks zeggen over een transfer. Ik focus mij op het EK.” Hij begon zichzelf ook niet te bewieroken: “De ploeg is onze sterkte. De Rode Duivels? Een droom, maar het is niet aan mij om daar iets over te vertellen. We doen allemaal ons best, dan is het aan de coach om te beslissen.”

Tegen Italië krijgen de Belgen hoogstwaarschijnlijk een laatste kans om zich te tonen. “Alles is mogelijk”, aldus Lukebakio. “We willen het EK mooi eindigen.”