Lukaku verrast in buitenlands interview: "Ik denk dat ik na het volgende EK in 2020 stop bij de nationale ploeg" DMM

16 augustus 2018

12u03

Bron: Business Insider 9 Rode Duivels Romelu Lukaku speelt met de gedachte om na het EK in 2020 af te zwaaien als Rode Duivel. Dat zeggen wij niet, maar Lukaku zelf in een interview met 'Business Insider'. "Nog twee jaar en dan mag de volgende generatie mijn plaats innemen."

40 goals in 75 wedstrijden, dat is het voorlopige bilan voor Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. De spits van Manchester United is Belgisch topschutter aller tijden en schitterde op het afgelopen WK in Rusland nog met vier goals tegen Panama en Tunesië. Doelpunten die we na het EK 2020 mogelijk niet meer te zien krijgen, want in een interview liet Lukaku doorschemeren dat hij binnen twee of drie jaar weleens met vervroegd internationaal pensioen zou kunnen gaan.

Het onderwerp kwam ter sprake toen 'Business Insider' Lukaku vroeg naar de toekomst van de nationale ploeg. "De lat ligt nu hoger voor de Rode Duivels. België is het nu bij de start van een groot toernooi haast verplicht om de halve finales te halen. Voor minder gaan we niet meer. Er zit in elk geval talent aan te komen, al vraag ik me wel af of de volgende generatie voldoende honger heeft om voor het allerhoogste te strijden. Vandaag is het makkelijk om vanaf je dertiende tonnen geld te verdienen met voetbal, dus ik hoop dat mijn opvolgers even veel motivatie kunnen opbrengen."

Over opvolging gesproken neemt het interview plots een opvallende wending. "Ik ben nu 25 en nog niet helemaal aan mijn top. Ik beschouw elke speler dus nog als een concurrent voor mijn plaats bij de nationale ploeg. Ik wil dat voorlopig nog niet opgeven, maar ik denk er wel aan om te stoppen na het EK in 2020. Nog twee jaar en dan mogen ze mijn rol overnemen."

Of het ook daadwerkelijk tot een vervroegd pensioen komt, is niet duidelijk. Lukaku wordt in 2020 pas 27 jaar. Het is dus moeilijk voor te stellen dat de nationale topschutter het dan al voor bekeken houdt. Bovendien lieten Fellaini, Dembele en Kompany ook al doorschemeren dat ze na het WK definitief zouden stoppen met de nationale ploeg. Uiteindelijk zette nog niemand van hen officieel een punt achter zijn internationale carrière...