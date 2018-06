Lukaku twijfelt nog met welke schoenen hij wil schitteren in Rusland (en daar is een goede reden voor) KTH en NP

09 juni 2018

09u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Romelu Lukaku gebruikt de oefenmatchen en trainingen in aanloop naar het WK voetbal optimaal. De spits van Manchester United scherpt niet alleen de automatismen met zijn ploegmaats aan, maar 'Big Rom' test ook uit welke schoenen hem richting goals moeten leiden in Rusland. De voorbije zeven dagen probeerde de 25-jarige spits liefst drie verschillende merken uit. Lukaku heeft al een tijdje geen exclusief schoenencontract meer.

Toen Lukaku in de late herfst in een dipje zat, zei Jose Mourinho het met een kwinkslag: “Romelu heeft een nieuw schoenencontract nodig, dan zal hij wel weer gaan scoren.” Lukaku voetbalde de voorbije maanden afwisselend op Nikes en Adidassen, nadat zijn contract met Nike was afgelopen. Ook bij de Rode Duivels. Gisteren werd hij op training bij de nationale ploeg gespot op Puma’s. Een nieuwe speler die om zijn gunsten dingt.

Onderhandelingen met een nieuwe sponsor sleepten echter aan. Omdat zijn commerciële waarde met zijn transfer naar Man United een serieuze boost had gekregen, speelde zaakwaarnemer Mino Raiola het hard. Hij probeerde er het maximum uit te halen. Een bedrag tot 1,7 miljoen euro per jaar als ambassadeur voor een kledij- en schoenmerk circuleerde, maar zowel Nike, Puma als Adidas wilden zover niet gaan. Adidas UK wilde tot 1,2 miljoen op tafel leggen eind vorig jaar, maar de handtekening bleef uit.

Lionel Messi

Adidas is ook sponsor van Man United en heeft onder andere maatje Paul Pogba (3,3 miljoen euro per jaar) en Mourinho in de portefeuille en dacht zo zijn slag te kunnen staan, maar sloot uiteindelijk geen akkoord. Lionel Messi is het absolute uithangbord van Adidas. Hij tekende begin dit jaar een contract voor het leven bij de Duitse fabrikant. Een overeenkomst die de Argentijn meer dan 10 miljoen euro per jaar extra oplevert boven het salaris bij zijn club. Lukaku is heus niet de enige Rode Duivel die een serieuze sponsordeal probeert te versieren. Eden Hazard is achter grootverdieners Cristiano Ronaldo en Neymar een van de uithangborden van Nike en wordt navenant vergoed. Ook Kevin De Bruyne ligt nog een tijdje vast bij het Amerikaanse merk. Die contracten zijn een bevestiging van hun groeiend aanzien in de (voetbal)wereld.

NBA-sterren

In vergelijking met andere sporters als golfers, tennissers en NBA-sterren, trekken de merken overigens minder geld uit voor sponsordeals met voetballers. De deals van Ronaldo met Nike en Lionel Messi met Adidas vallen in het niet als je ze naast de contracten zet van NBA-sterren als LeBron James (bijna 1 miljard voor een contract voor het leven), NFL-ster Odell Beckham Junior (28 miljoen euro per jaar) en Roger Federer (10 miljoen per jaar). Achter die kloof zit een logica. De voetbalbudgetten moeten worden verdeeld onder clubs en verscheidene spelers, terwijl er bij individuele sporters maar een beperkt kransje toppers is. Bovendien zijn bijvoorbeeld golfers en ook tennissers niet gebonden aan clubkledij van een concurrentieel merk én hebben ze meer vat op hun eigen agenda. Lees: ze kunnen meer tijd vrijmaken voor promotiewerk. Ook voor Amerikaanse sporters wordt, wegens een veel grotere markt, dieper in de buidel getast.

When a top player has no individual deal with a boot supplier: freedom of choice. Wearing 3 different brands over 7 days: Puma, Nike, adidas. #mufc



(👌🏼@niels_27) pic.twitter.com/sQmFKtzdbE Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link