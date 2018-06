Lukaku's vizier staat op scherp: "Twee keer gescoord met Puma's? De voetballer maakt de schoen, niet omgekeerd" FDZ/TLB

11 juni 2018

23u50

Bron: Eigen berichtgeving, VRT 1 Rode Duivels Een sluipschutter. Zijn vizier stond opnieuw wat scherper. Het doelpuntentotaal bij de Rode Duivels nog wat aangedikt. Romelu Lukaku heeft vertrouwen opgedaan tegen Costa Rica.

Na 53 minuten kwam hij even naar de zijlijn. Nog wat richtlijnen doornemen met bondscoach Roberto Martínez. De Spanjaard gaf zijn diepe spits een schouderklopje. Lukaku had net zijn tweede van de avond gemaakt. Een voorzet van Chadli, Big Rom kopte staalhard binnen – een uitstekende aanval. Tot vreugde van het Koning Boudewijnstadion.

Nochtans: Lukaku begon matig aan de wedstrijd tegen Costa Rica. Een paar gemiste controles, een aantal keer nipt buitenspel. De frustratie stond af te lezen op zijn gezicht. Zeker toen hij een opgelegde kans op doelman Navas trapte – vol in het gezicht. Maar alles veranderde drie minuten voor de rust. Lukaku hield zijn verdediger goed af, zette de tegenaanval op en tikte de voorzet van Mertens knap binnen. Een boost voor het vertrouwen. Een aanvaller leeft van doelpunten, Lukaku is daar geen uitzondering op – hij is ook eergevoelig. Al zijn kwaliteiten kwamen aan bod bij zijn eerste doelpunt. Sterk in het duel, sprintsnelheid en een neus voor doelpunten.

Big Rom speelde ontspannen in de tweede helft. Dat hij die ene keer een bal onder de voet liet glippen, het gebeurt bij de beste. Excuses, handje omhoog en verderwerken. Het hielp natuurlijk dat Lukaku de 3-1 binnenkopte én dat hij de bal klaarlegde voor Batshuayi bij de 4-1. Een trap veinzen en perfect voorzetten. Martínez had genoeg gezien. Vijfentwintig minuten voor tijd wisselde hij zijn diepe spits. Onder luid applaus van de fans. Het zal Lukaku deugd doen. Twee weken geleden verweet hij de supporters dat ze te kritisch waren in het verleden. Hij voelde zich amper gewaardeerd. "Één keer applaus in negen jaar (na de match tegen Saoedi-Arabië, red.), daarmee is niet alles vergeven en vergeten", klonk het toen. Gisteren stond iedereen op de banken, werd zijn naam gescandeerd. Spons erover. Forgive and forget. Tijd om te knallen in Rusland. Het vertrouwen is alleen maar toegenomen na gisterenavond. Twee goals en een assist. Zou Roman Torres van Panama het ook gezien hebben?

"Twee keer gescoord met Puma's? De voetballer maakt de schoen, niet omgekeerd"

'Big Rom' tankte vlak voor de afreis van Rusland dus nog wat extra vertrouwen, al was dat naar eigen zeggen niet echt nodig.

"Ik had wel al voldoende vertrouwen voor aanvang van de wedstrijd", stak Lukaku van wal voor de VRT-microfoon. "De laatste keer dat we samengekomen waren, had ik al veel verbetering gezien tegenover de andere keren en dat gevoel werd vandaag bevestigd. Ik heb voor de wedstrijd het woord genomen en aan mijn ploegmaats gevraagd om de fans op gepaste wijze uit te wuiven, met veel mooie aanvallen en knappe goals. En dat hebben we ook gedaan. Hopelijk kunnen we de komende week nog wat stappen in de goede richting zetten."

Lukaku nam voor de aftrap het woord voor de hele ploeg. Maar een echte leider noemt de spits zichzelf nog niet. "We hebben veel leiders en ik ben wel een speler die zijn ploegmaats graag aanmoedigt. Als we allemaal ons steentje kunnen bijdragen, komt het wel goed." En zijn steentje bijdragen, dat zal ook Eden Hazard kunnen doen volgens Lukaku. De aanvoerder kreeg een stevige tik en moest naar de kant, maar volgens 'Big Rom' is er niets ernstigs aan de hand. "Eden heeft een tik gekregen, zoals wel vaker, en hij werd uit voorzorg naar de kant gehaald."

De afgelopen dagen viel op dat Lukaku meerdere voetbalschoenen uittestte, van Nike over Adidas tot Puma. Vandaag trof hij twee keer raak met Puma's om zijn voeten, maar daar wilde Lukaku - die al een tijdje geen exclusief schoenencontract meer heeft - niet te veel conclusies uit trekken. "Het is de speler die de schoenen maakt en niet omgekeerd." En of 'Big Rom' woensdag boordevol vertrouwen naar Rusland trekt.