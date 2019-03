Lukaku over zwarte vlek bij Rode Duivels: “Sinds die walgelijke match speel ik elke keer met woede” Jonas Van De Veire

27 maart 2019

07u16

Bron: OTRO 0 Rode Duivels De bron van zijn frustraties is bekend. Romelu Lukaku (25) onthult dat een duel tegen Estland in 2016 de haat-liefdeverhouding met de Rode Duivels aanwakkerde. “Sindsdien komen mijn ouders niet meer kijken.”

‘Eén groot feest’, titelde deze krant na de 8-1 van de nationale ploeg tegen Estland. Alleen Romelu Lukaku beleefde die demonstratie in november 2016 helemaal anders. Voor de tweede keer deze maand gebruikt de spits voetbalplatform OTRO om een punt te maken. Eerder deed hij er zijn beklag over racisme en een gebrek aan respect. Nu vertelt de Rode Duivel in een zesdelige videoreeks over zijn moeilijke weg naar de top. Nogmaals over de jeugdmatchen waarin ouders langs de zijlijn zijn leeftijd in twijfel trokken, de belofte aan zijn stervende grootvader om voor de familie te zorgen, het onverwachte debuut voor Anderlecht, de stap naar de Premier League en de keuze tussen Chelsea en Manchester United.

Haat/liefde voor altijd

Maar dus ook over de wortels van zijn ergernissen bij de nationale ploeg. In het vijfde hoofdstuk, getiteld ‘Booed by Belgium’, gaat Lukaku dieper op het thema in. “Het klikte al niet van bij de start”, begint hij. “De mensen vonden dat ik niet goed was bij België. En dachten dat ik niet meer dan 25 keer zou scoren. ‘Wow’, dacht ik. Op dat moment was ik amper negentien.”

Vooral een WK-kwalificatiematch tegen Estland liet diepe wonden na bij Lukaku. “Ik scoorde twee goals en zorgde voor een assist. Ik was briljant en we wonnen met 8-1. Toch klonk er boegeroep. Dat was één van de momenten waarop ik tegen mezelf zei: de nationale ploeg en ik zal altijd haat/liefde blijven.”

Ik zei tegen mijn moeder dat ze nooit meer naar wedstrijden van de Rode Duivels moest komen, mijn vader doet dat evenmin. Daarom zwaai ik ook elke keer naar de camera als ik scoor Romelu Lukaku

Na afloop kreeg Lukaku nochtans enkel lof voor zijn prestatie. Van zijn ongenoegen liet hij niets blijken. Maar jaren later beschouwt de 79-voudige international het toch als een zwarte vlek bij de Rode Duivels. “Die wedstrijd gaf me een ‘disgusted feeling’, een walgelijk gevoel. Ik speel iedere keer voor België met een gevoel van woede in plaats van trots. Ik zei tegen mijn moeder dat ze nooit meer naar wedstrijden van de Rode Duivels moest komen, mijn vader doet dat evenmin. Daarom zwaai ik ook elke keer naar de camera als ik scoor. Ik weet dat ze thuis aan het kijken is. (lacht) Chilling, watching, she’s cool.”

Het verleidde Lukaku ertoe om vorige zomer te verkondigen dat hij na het EK 2020 stopt bij de nationale ploeg. Een uitspraak waar hij tot dusver nog niet op teruggekomen is.

“Ik ben nummer 1"

Tijdens de aflevering, waar jeugdtrainer Dirk Gyselinckx en ex-ploegmaat Jelle Van Damme het opnemen voor Lukaku, benadrukt de aanvaller nochtans zijn grote verdiensten voor de nationale ploeg. “Mensen vragen me soms of ik in de top drie Belgische spitsen aller tijden hoor. (enthousiast) Yes, yes, yes. Ik zal zelfs zeggen dat ik de beste ooit ben. Met een kilometer voorsprong, ik zeg het je.”

In de slotseconden richt Lukaku zich, terwijl hij recht in de camera kijkt, nog een laatste keer naar zijn criticasters. “Ik ben nummer één op de lijst van doelpuntenmakers bij de nationale ploeg, 34 goals in mijn laatste 33 wedstrijden (het zijn 28 doelpunten, red.). Wat ga je nu zeggen?”