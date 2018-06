Lukaku na tweeklapper: "Twee keer gescoord met Puma's? De voetballer maakt de schoen, niet omgekeerd" TLB

11 juni 2018

23u22

Bron: VRT 0 Rode Duivels Romelu Lukaku scoorde alwéér voor de Rode Duivels, twee keer zelfs vanavond. En de spits van Manchester United gaf ook nog een assist voor de 4-1 van Michy Batshuayi. 'Big Rom' tankte zo vlak voor de afreis van Rusland nog wat extra vertrouwen, al was dat naar eigen zeggen niet echt nodig.

"Ik had wel al voldoende vertrouwen voor aanvang van de wedstrijd", stak Lukaku van wal voor de VRT-microfoon. "De laatste keer dat we samengekomen waren, had ik al veel verbetering gezien tegenover de andere keren en dat gevoel werd vandaag bevestigd. Ik heb voor de wedstrijd het woord genomen en aan mijn ploegmaats gevraagd om de fans op gepaste wijze uit te wuiven, met veel mooie aanvallen en knappe goals. En dat hebben we ook gedaan. Hopelijk kunnen we de komende week nog wat stappen in de goede richting zetten."

Lukaku nam voor de aftrap het woord voor de hele ploeg. Maar een echte leider noemt de spits zichzelf nog niet. "We hebben veel leiders en ik ben wel een speler die zijn ploegmaats graag aanmoedigt. Als we allemaal ons steentje kunnen bijdragen, komt het wel goed." En zijn steentje bijdragen, dat zal ook Eden Hazard kunnen doen volgens Lukaku. De aanvoerder kreeg een stevige tik en moest naar de kant, maar volgens 'Big Rom' is er niets ernstigs aan de hand. "Eden heeft een tik gekregen, zoals wel vaker, en hij werd uit voorzorg naar de kant gehaald."

De afgelopen dagen viel op dat Lukaku meerdere voetbalschoenen uittestte, van Nike over Adidas tot Puma. Vandaag trof hij twee keer raak met Puma's om zijn voeten, maar daar wilde Lukaku - die al een tijdje geen exclusief schoenencontract meer heeft - niet te veel conclusies uit trekken. "Het is de speler die de schoenen maakt en niet omgekeerd." En of 'Big Rom' woensdag boordevol vertrouwen naar Rusland trekt.