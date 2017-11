Lukaku kroont zich tegen Mexico tot (mede)topschutter aller tijden van de Rode Duivels: "Ik ben hiervoor geboren" Thomas Lissens Geert Lambaerts & Niels Poissonnier

23u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Lukaku. Rode Duivels Romelu Lukaku is nu ook officieel één van de beste Belgische spitsen ooit. De stormram van Manchester United scoorde vanavond tegen Mexico zijn 29ste en 30ste goals in het shirt van de Rode Duivels en 'Big Rom' beent zo Bernard Voorhoof en Paul Van Himst bij als topschutter aller tijden van de nationale ploeg. Maar hoe straf zijn de cijfers van Lukaku nu? Lukaku is alleszins een pak jonger dan zijn voorgangers én hij scoorde vaker in officiële matchen. Helemaal onderaan dit stuk leest u de reactie van de goalgetter.

Romelu Lukaku -24 jaar, 5 maanden en 29 dagen oud op moment van 30ste goal voor Rode Duivels

Hoeveel interlands nodig om aan 30 goals te komen? Ondanks zijn nog jeugdige leeftijd (24) speelde Romelu Lukaku vanavond al zijn 64e interland.

Aantal goals in officiële interlands: 16

Aantal goals in oefeninterlands: 14 (de niet-officiële interland van 26 mei 2014 tegen Luxemburg niet meegerekend. Lukaku scoorde toen drie keer)

Gemiddeld aantal goals per interland: 0,47

Photo News Lukaku viert met Mertens.

Paul Van Himst - was 28 jaar, 8 maanden en 16 dagen oud op moment van 30ste goal voor Rode Duivels

Hoeveel interlands nodig om aan 30 goals te komen? Van Himst scoorde in zijn 69ste interland zijn 30ste goal als Rode Duivel. België speelde toen in Luik tegen Hongarije.

Aantal goals in officiële interlands: 15

Aantal goals in oefeninterlands: 15

Gemiddeld aantal goals per interland: 0,37

BELGA Paul Van Himst (links) in actie tegen Nederland.

Bernard Voorhoof - was 29 jaar, 10 maanden en 8 dagen o ud op moment van 30ste goal voor Rode Duivels

Hoeveel interlands nodig om aan 30 goals te komen? Voorhoof scoorde zijn 30ste doelpunt als Rode Duivel op 17 maart 1940 tegen Nederlands. Dat was Voorhoofs 60ste match bij de Rode Duivels.

Aantal goals in officiële interlands: 26

Aantal goals in oefeninterlands: 4

Gemiddeld aantal goals per interland: 0,49

rv Bernard Voorhoof.

Photo News

Top tien topschutters van de Rode Duivels:

1. Bernard Voorhoof, Paul Van Himst en Romelu Lukaku: 30 goals

2. Jef Mermans en Marc Wilmots: 28 goals

3. Robert De Veen en Raymond Braine: 26 goals

4. Wesley Sonck: 24 goals

5. Jan Ceulemans en Marc Degryse: 23 goals

6. Rik Coppens en Eden Hazard: 21 goals

7. Pol Anoul en Erwin Vandenbergh: 20 goals

8. Jean Capelle en Emile Mpenza: 19 goals

9. Raoul Lambert en Enzo Scifo: 18 goals

10. Paul Van Den Bergh en Marouane Fellaini: 16 goals

REUTERS

Lukaku: “Hoop gewoon dat deze generatie iets wint”

Hij haalde zijn schouders eens op. Een streefcijfer heeft Romelu Lukaku niet. “Ik wil gewoon zoveel mogelijk goals maken.” Het record van Van Himst en Voorhoof evenaarde ‘Big Rom’ alvast: 30 goals, in 64 interlands.



Doelpunt nummer 29 kwam er met wat geluk – een voorzet van Mertens verdween via zijn bovenbeen in de verste hoek. Dat kon niet van nummer 30 gezegd worden. Een typische spitsengoal was het. Goed positie gekozen voor doel, waarna Lukaku koelbloedig de lage center van opnieuw Mertens tegen de netten knalde. “Ik ben hiervoor geboren”, glimlachte Lukaku. A natural born killer.

“Ik ben blij dat ik het record geëvenaard heb. Ik wist dat ik het ooit zou doen.” Lukaku is sinds zijn twee goals tegen Mexico gedeeld topschutter aller tijden bij de Rode Duivels. Met zijn 30 stuks moet hij alleen nog even Paul Van Himst en Bernard Voorhoof naast zich dulden – ’t is een kwestie van tijd. “Ik wil het record breken vóór 2018”, aldus Lukaku. Daarvoor moet hij dinsdag tegen Japan wel spelen natuurlijk… En die kans lijkt eerder klein.

Een streefdoel heeft hij hoe dan ook niet in gedachten. Op zijn 24ste is de sky the limit voor Romelu. Wie weet hoeveel goals hij nóg zal maken. “Liefst zoveel mogelijk”, knipoogde de spits van Manchester United. “Maar eigenlijk hoop ik gewoon dat deze generatie iets wint. Ik wil een prijs pakken voor dit land.”

Hongeriger vind je ze amper. Zelfs met een gedeeld record op zak zuchtte Lukaku. “Ik wilde deze interland winnen. Maar we hebben enkele fouten gemaakt”, jammerde hij. “Het positiespel van sommigen was op bepaalde momenten niet altijd goed, naast enkele individuele fouten. Al dienen dit soort wedstrijden daar natuurlijk voor. Mexico was een goede test voor ons. Een sterke ploeg, met gevaarlijke spelers. Zowel in balbezit als op de tegenaanval. Wij hebben onze offensieve kwaliteiten getoond, maar op defensief vlak liep het wat moeilijker. Daar moeten we uit leren.”

Zelf hoeft hij zich weinig te verwijten. Lukaku stond er, na vier wedstrijden bij Man U waarin de spits niet kon scoren. “Ik heb een goede wedstrijd gespeeld”, klonk het zelfverzekerd. Gelijk heeft hij. Lukaku (en Hazard) lag het gelijkspel niet.