Louis van Gaal: "Ja ik had Belgisch bondscoach kunnen worden, maar ik heb het laten lopen" Mike De Beck

10u30

Bron: De Volkskrant 0 ap Rode Duivels Louis van Gaal staat ondertussen al een tijd aan de kant. Niet dat er geen enkele ploeg naar de diensten van de Nederlandse topcoach hengelde sinds zijn ontslag bij Manchester United in mei 2016. Van Gaal vertelt zelfs nu in de Volkskrant dat hij de job als bondscoach van de Rode Duivels heeft laten schieten. "Terwijl ik dat een geweldige uitdaging vond."

In de zoektocht naar een nieuwe bodscoach voor de Rode Duivels kwam ook Louis van Gaal in beeld, maar de voetbalbond vertelde toen dat het vooral op financieel vlak een moeilijk te bewandelen piste was. In het Nederlandse dagblad de Volkskrant vertelt Van Gaal nu zelf dat hij de Rode Duivels liet schieten. "Het eerste jaar kon ik nergens op ingaan", zegt Van Gaal over de periode na zijn ontslag bij de Mancunians. "Vanwege de voorwaarden die Manchester stelde aan mijn afkoopsom. Daarom heb ik bijvoorbeeld België laten lopen. Terwijl ik dat een geweldige uitdaging vond."

Een opvallende ontboezeming. Van Gaal kon dus wel degelijk bondscoach worden van de Rode Duivels. "Ik was zo wraakzuchtig dat ik het heb laten gaan. Eigenlijk dom, want de sportieve overweging is het belangrijkste. Maar zo stond ik er toen nog in. Het draaide bij mij meer om de wraak: dat ze (Manchester United red.) alles moesten betalen."

Van Gaal zegt wel dat hij geen spijt had bij het maken van die keuze. Het gevoel ging dus boven de ratio. "Ik ben afgegaan op mijn gevoel. Dat is vaak bij mij hoor. Ik ben een rationeel iemand. Maar als mijn gevoel zegt dat het anders is, prefereer ik het gevoel. Daarmee moet ik leven. Niet met de ratio."