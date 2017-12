Logistieke nachtmerrie voor de Duivels: groep G wilden Martínez en co absoluut vermijden Niels Poissonnier en Stephan Keygnaert in Rusland

Bron: Eigen berichtgeving 308 Photo News Dries Mertens en de Duivels moeten hopen dat ze niet in groep G terechtkomen. Rode Duivels De Rode Duivels werden vandaag tijdens de WK-loting in Rusland onderverdeeld in groep G, de poule die vooraf gevreesd werd door de Belgen .

Groep G wilden bondscoach Roberto Martínez en de rest van de Belgische bondstop absoluut vermijden. De reden? Met wedstrijden in Sochi en Kaliningrad, op respectievelijk 1.100 en 1.300 kilometer van het basiskamp in Moskou, wordt de belasting voor de Rode Duivels een stuk hoger zijn dan in alle andere groepen.

"Niet té ver moeten reizen is belangrijk", benadrukte Martínez enkele dagen geleden. "Verplaatsingen van langer dan drie uur (zoals naar Sochi en Kaliningrad, red.) zouden onze voorbereiding verstoren." Wat de bondscoach bedoelde, is dat bij langdurige reizen België twee dagen voor de wedstrijd naar de betreffende speelstad moet afzakken, in plaats van de dag voordien.

