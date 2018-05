LIVESTREAM: Verrassing: bondscoach maakt 28 namen bekend, definitieve selectie pas na oefenmatch tegen Portugal DMM

21 mei 2018

11u30 34 Rode Duivels Nadat gisteren de laatste teerling geworpen werd in de schier eindeloze rollercoaster die play-off 1 heette, schakelen we ons vandaag al meteen in WK-modus. En hoe!

To Radja or not to Radja, dat was dé hamvraag. Zondagavond laat werd echter al duidelijk dat Martínez geen plaatsje weggelegd heeft voor 'Il Ninja' in zijn WK-selectie. Een beslissing die de bondscoach de middenvelder al zelf liet weten.

En of bondscoach Martínez verder nog een verrassing in petto had. Naast de niet-selectie van Radja Nainggolan, koos de Spanjaard ervoor de definitieve selectie van 23 spelers pas vrij te geven na de oefeninterland tegen Portugal. Op 2 juni weten we dus meer. Hieronder alvast de 28-koppige selectie:

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels, Matz Sels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Thomas Meunier, Laurent Ciman, Dedryck Boyata, Christian Kabasele, Jordan Lukaku

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Axel Witsel, Marouane Fellaini, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Youri Tielemans

Aanvallers: Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Adnan Januzaj

Het programma vandaag

Om 12u komt Roberto Martínez met zijn verdict, om 11u30 beginnen we er hier aan op HLN.be. De persconferentie waarin Martínez zijn 23 namen dicteert, zal live te volgen zijn. Tovert Roberto nog een wit konijn uit z'n Spaanse hoed? Waarna we de 23 WK-gangers snel aan U voorstellen en ook de eerste reacties rond de gelukkige geselecteerden en de ongelukkige afvallers brengen. Gewezen bondscoaches, ex-internationals die het allemaal als eens meegemaakt hebben, prominente analisten: hier passeren ze de revue.

In de vooravond schakelen we vervolgens nog een versnelling hoger, wanneer we in samenwerking met Proximus 11 een aparte VISTA!-aflevering brengen speciaal gewijd aan de WK-selectie van Martínez en onze kansen op WK-goud (ja toch?) in Rusland. Schuiven aan in onze voetbalwebcast: Marc Degryse en Jan Mulder, analisten van Het Laatste Nieuws, en Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Niko Lainé van Proximus 11. VISTA! goes Russia laten we vanaf 18u30 in onze live en op de Facebookpagina van HLN Sport integraal op U los.