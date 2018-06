LIVESTREAM: Januzaj, Batshuayi, Fellaini en Chadli krijgen hun kans, dartele Hazard naar de kant gehaald

Mike De Beck en Manu Henry

06 juni 2018

21u14

België BEL BEL 2 50' 0 EGY EGY Egypte