LIVE. Mertens en Castagne zetten Rode Duivels snel op 2-0-voorsprong tegen Kazachstan. Krijgen we nog een derde doelpunt voor rust?

Redactie

08 juni 2019

21u30

40

België BEL BEL 2 45' + 1' 0 KAZ KAZ Kazachstan BEL 1.02 23.00 36.00 KAZ Wed nu