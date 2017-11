LIVE: Martínez wijzigt elftal op vijf posities: "We moeten spelen als een geolide machine"

Tegen Mexico wisselden de Rode Duivels afgelopen vrijdag goede met veel mindere zaken af. De kritiek bleef dan ook niet uit en Kevin De Bruyne deed er zondag nog een schepje bovenop door te stellen dat de nationale ploeg nog "te veel op talent voetbalt". Aan de Rode Duivels om vanavond, in het Brugse Jan Breydelstadion, te reageren tegen Japan.



Of kunnen Yuya Kubo (AA Gent), Ryota Morioka (Waasland-Beveren) en hun ploegmaats voor nog wat meer twijfels in de Belgische gelederen zorgen? Het antwoord krijgt u HIER vanaf 20u45!