LIVE: Meteen raak! Meunier treft al na vier minuten raak na knappe assist Hazard!

Het ticket voor het WK in Rusland steekt dan wel al op zak, dat wil niet zeggen dat er in het laatste tweeluik van de kwalificatiecampagne niets meer op het spel staat. Met een zes op zes tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus zou België tijdens de loting namelijk sowieso als reekshoofd in de trommel gaan. Dat is cruciaal om enkele kleppers in de groepsfase te ontlopen.



De opdracht is dus glashelder: nog twee keer winnen, te beginnen vanavond in Sarajevo. Makkelijk wordt dat allerminst, de Rode Duivels wisten nog geen enkel van hun drie duels in Bosnië te winnen. Bovendien wil het Balkanland haar tweede plek die recht geeft op barragematchen nier meer kwijtspelen.



Bondscoach Roberto Martinez dient de klus te klaren zonder spits in vorm Romelu Lukaku. Door een enkelblessure bleef de goalgetter van Manchester United in België. De Spanjaard kan eveneens geen beroep doen op Vincent Kompany - nog steeds last van de kuit - en Axel Witsel - geschorst na zijn rode kaart tegen Griekenland. Voor Jan Vertonghen wordt het een wedstrijd met een gouden randje, hij evenaart het aantal caps (96) van recordinternational Jan Ceulemans.



Maar ook de thuisploeg treedt niet aan op volle sterkte. Smaakmaker Pjanic is immers out. Voorts is het opletten voor doelpuntenmachine Edin Dzeko en uitkijken naar Edin Cocalic (KV Mechelen) en Danijel Milicevic (AA Gent).



Zetten de Rode Duivels een belangrijke stap naar het statuut van reekshoofd? Volg Bosnië-Herzegovina - België hier LIVE vanaf 18u!

