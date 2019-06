LIVE. Daar zijn de Rode Duivels: Courtois en co blazen verzamelen in Tubeke Redactie

04 juni 2019

15u10

Bron: VTM Nieuws 0

De Rode Duivels vatten vandaag in het nationaal oefencentrum in Tubeke de trainingen aan in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (komende zaterdag) en Schotland (volgende dinsdag). Hendrik Van Crombrugge is er als vierde doelman voor het eerst bij. Sterkhouders Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier en Romelu Lukaku sluiten terug aan, vorige keer ontbraken ze wegens blessures.

