LIVE (20u45). Zetten Rode Duivels tegen IJsland grote stap richting halve finales Nations League?

15 november 2018

België BEL BEL 0 20u45 0 IJS IJS IJsland De Rode Duivels kunnen een grote stap zetten met het oog op de volgende ronde van de Nations League. In groep 2 van League A ontvangen de troepen van bondscoach Roberto Martínez in het Koning Boudewijnstadion het al uitgeschakelde IJsland.

België is samen met Portugal het enige nog ongeslagen land in de A-divisie van de Nations League. In groep 2 heeft Zwitserland evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer op de teller. De Rode Duivels nemen het op tegen het al uitgeschakelde IJsland, waar eerder met 0-3 gewonnen werd. In tien interlands konden de IJslanders bovendien nog nooit een punt sprokkelen tegen België.

Als de Rode Duivels winnen, hebben ze drie dagen later in Zwitserland genoeg aan een punt om zich te verzekeren van een stek in de halve finales. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil, is de kwalificatie in bepaalde scenario’s nog mogelijk, dankzij de 2-1-zege van vorige maand in Brussel.

Volg België-IJsland op deze pagina LIVE vanaf 20u45!