LIVE (20u45): Zetten de Rode Duivels de kers op de taart tegen Cyprus?

Een recordwedstrijd in meerdere opzichten



De Rode Duivels staan straks voor hun allerlaatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. De spelers van bondscoach Roberto Martínez zijn al zeker van groepswinst, maar kunnen dankzij een overwinning aanspraak maken op een rol als reekshoofd bij de groepsloting begin december. België ontloopt op die manier stevige kleppers als Brazilië en Duitsland. Bovendien kunnen de Rode Duivels vanavond het doelpuntenrecord in de Europese kwalificatiezone breken. Duitsland slaagde er tot nog toe in om 44 rozen binnen te prikken, België zit voorlopig aan 39 treffers. Voor Jan Vertonghen wordt het sowieso al een memorabele avond. De verdediger van Tottenham passeert met zijn 97ste interland recordinternational Jan Ceulemans.

Photo News