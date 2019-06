LIVE (20u45). Pakken Rode Duivels logische driepunter tegen Kazachstan? Redactie

08 juni 2019

De Rode Duivels spelen hun derde kwalificatieduel op weg naar het EK van 2020. In het Koning Boudewijnstadion is Kazachstan, nummer 116 van de FIFA-ranking, de tegenstander. Na de logische zes op zes in de thuiswedstrijd tegen Rusland (3-1) en het uitduel bij Cyprus (0-2) zijn opnieuw enkel de drie punten voldoende voor de Duivels. Dinsdag volgt vervolgens de seizoensafsluiter tegen Schotland, waarna voor alle spelers een deugddoende vakantie wacht.

Met een volledig fitte kern heeft bondscoach Roberto Martinez keuze te over voor zijn basiself tegen Kazachstan. Voor het eerst sinds het WK in Rusland is Kevin De Bruyne opnieuw van de partij. Ook sterkhouders Vincent Kompany, Axel Witsel, Thomas Meunier en Romelu Lukaku sloten terug aan in vergelijking met het tweeluik in maart. De bondscoach heeft dus opties te over.

Roberto Martinez liet gisteren op het laatste persmoment voorafgaand aan de partij optekenen absoluut de drie punten te willen pakken “om zo met een meer gerust gemoed in oktober naar Kazachstan te reizen”. De bondscoach hamerde erop dat voor elk EK verrassende landen zich plaatsen en toplanden de boot missen. “Je moet altijd op je best zijn”, aldus Martinez. “Anders win je geen internationale wedstrijden.”