LIVE (20u45). Knokt België zich in Zwitserland naar eindfase van Nations League? Rode Duivels hebben aan puntje genoeg Redactie

18 november 2018

00u00 0 Zwitserland ZWI ZWI 0 20u45 0 BEL BEL België

De Rode Duivels geven om 20u45 Zwitserland partij in de Nations League. De mannen van Roberto Martínez wonnen eerder deze week verdiend op eigen veld tegen IJsland en in Luzern kunnen ze de kers op de taart zetten. België heeft aan één punt tegen de Zwitsers genoeg om als groepswinnaar door te stoten naar de eindfase met vier landen, die in juni 2019 wordt afgewerkt. In Zwitserland moeten de Rode Duivels het wel zonder onder anderen Romelu Lukaku (hamstring) en Yannick Carrasco (paspoortproblemen) stellen. Michy Batshuayi verving Lukaku al prima tegen de IJslanders en de spits van Valencia mag dat vanavond dus opnieuw doen. Als vervanger voor Carrasco werd Divock Origi bij de groep gehaald. Kunnen de Duivels opnieuw winnen? Het antwoord vanaf 20u45!