LIVE (20u45): Hoe komen Rode Duivels voor de dag in test tegen Mexico?

Vanaf vandaag start de voorbereiding op het WK van volgend jaar in Rusland écht. De kwalificatiecampagne is achter de rug en de oefenwedstrijden tegen Mexico en Japan worden een graadmeter richting de strijd om de wereldtitel. Vandaag ontvangen de Rode Duivels de Mexicanen en het wordt afwachten welk team Roberto Martínez aan de aftrap zal brengen.



Alderweireld, Kompany, Carrasco, Benteke en ga zo nog maar even door: het lijstje met afwezigen is lang. Daardoor is de kans groot dat Martínez, die voor zijn WK-kern naar eigen zeggen vist in een vijver met een vijftigtal spelers, toch wel wat frisse namen een kans zal geven.



Komen spelers als Radja Nainggolan in actie? Het antwoord krijgt u hier vanaf 20u45!